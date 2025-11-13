Вишеградская четверка подаст в суд на ЕС

Страны Вишеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша) намерены оспорить в суде обязательства по приему мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта ЕС. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Согласно принятым во вторник правилам, государства - члены ЕС обязаны облегчить «бремя стран, находящихся под миграционным давлением». Сделать это можно тремя способами. Например, принимать у себя лиц, ищущих убежища. Второй вариант - делать финансовый взнос в размере €20 тыс. за каждого непринятого мигранта в особый «фонд солидарности». Наконец, можно финансировать страны, где находится больше всего переселенцев.

Установленный Евросоюзом минимум составил 30 тыс. мигрантов и €600 млн. Однако Euronews указывает, что Вишеградская четверка отвергает все сценарии и заявляет о подготовке судебных исков против нового миграционного пакта ЕС.

«Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, поскольку большинство стран-участниц [ЕС] предпочли бы избегать перераспределения мигрантов из-за негативной реакции, с которой они могут столкнуться у себя дома», - заявил телеканалу один из дипломатов.

Подчеркивается, что Польша и Чехия могут запросить освобождение от новых обязанностей из-за собственной сложной миграционной ситуации. Дипломат отметил, что если большинство стран-членов ЕС откажутся принимать мигрантов, то Еврокомиссия (ЕК) не сможет оштрафовать их.

11 ноября ЕК констатировала, что Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия и Австрия сталкиваются с усиленным миграционным давлением, в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.