Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане

В Азербайджане около 40-50% детей испытывают трудности с продолжением образования после начальной школы. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает haqqin.az.

Выступая в ходе обсуждения госбюджета на 2026 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, по науке и образованию, министр заявил, что для качественного образования и к учителям должны предъявляться высокие требования.

«Мы должны повысить наши ожидания в отношении образования. Эти стандарты будут постепенно повышаться, особенно в сфере высшего образования. Без улучшения начального образования невозможно улучшить среднее образование, полное среднее образование, высшее образование. Примерно 40–50% детей испытывают трудности с продолжением образования после начальной школы. Правильный путь в этом: вместо того чтобы идти коротким путем и хвататься за проекты напоказ, следует улучшить начальное образование. И тут есть два фактора: учитель и семья», — отметил министр.

Эмин Амруллаев заявил, что охват пятилетних детей дошкольным образованием будет увеличен до 80%. Дети в возрасте от 1 до 5 лет должны посещать дошкольные учреждения: «В целом в Азербайджане на дошкольное образование около 600 тысяч детей необходимо 2,7 миллиарда манатов. Выделить их в следующем году нереально. Нигде в мире нет такой системы. Ни в одной стране государство не оплачивает расходы на дошкольное образование абсолютно всех детей. Для решения этой проблемы применяются альтернативные модели. Дошкольные учреждения общинного типа обходятся дешевле традиционных дошкольных учреждений».

Эмин Амруллаев отметил, что расходы частных дошкольных учреждений покрываются на ваучерной основе: «Благодаря небольшой оплате от родителей мы уже привлекли к дошкольному образованию 5 000 детей. Мы ставим перед собой цель увеличить это число до 30 000. За последние 5 лет мы открыли до 100 000 новых дошкольных мест. Это очень большая цифра».

Министр также рассказал о вовлечении учителей в процесс сертификации. Он сообщил, что в следующем году ожидается, что в процессе сертификации примут участие около 25 000 учителей.

В процесс сертификации было вовлечено около 84 тысяч учителей. В общей сложности 73 тысячи учителей, успешно прошедших сертификацию, получили надбавку к заработной плате. В следующем году планируется привлечь к процессу еще около 25 тысяч учителей. В общей сложности на надбавку к заработной плате учителей в следующем году запланировано около 213 млн манатов. В следующем году завершится процесс сертификации подавляющего большинства учителей.