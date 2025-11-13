Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане

В Азербайджане около 40-50% детей испытывают трудности с продолжением образования после начальной школы. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает haqqin.az.
Выступая в ходе обсуждения госбюджета на 2026 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, по науке и образованию, министр заявил, что для качественного образования и к учителям должны предъявляться высокие требования.
«Мы должны повысить наши ожидания в отношении образования. Эти стандарты будут постепенно повышаться, особенно в сфере высшего образования. Без улучшения начального образования невозможно улучшить среднее образование, полное среднее образование, высшее образование. Примерно 40–50% детей испытывают трудности с продолжением образования после начальной школы. Правильный путь в этом: вместо того чтобы идти коротким путем и хвататься за проекты напоказ, следует улучшить начальное образование. И тут есть два фактора: учитель и семья», — отметил министр.
Эмин Амруллаев заявил, что охват пятилетних детей дошкольным образованием будет увеличен до 80%. Дети в возрасте от 1 до 5 лет должны посещать дошкольные учреждения: «В целом в Азербайджане на дошкольное образование около 600 тысяч детей необходимо 2,7 миллиарда манатов. Выделить их в следующем году нереально. Нигде в мире нет такой системы. Ни в одной стране государство не оплачивает расходы на дошкольное образование абсолютно всех детей. Для решения этой проблемы применяются альтернативные модели. Дошкольные учреждения общинного типа обходятся дешевле традиционных дошкольных учреждений».
Эмин Амруллаев отметил, что расходы частных дошкольных учреждений покрываются на ваучерной основе: «Благодаря небольшой оплате от родителей мы уже привлекли к дошкольному образованию 5 000 детей. Мы ставим перед собой цель увеличить это число до 30 000. За последние 5 лет мы открыли до 100 000 новых дошкольных мест. Это очень большая цифра».
Министр также рассказал о вовлечении учителей в процесс сертификации. Он сообщил, что в следующем году ожидается, что в процессе сертификации примут участие около 25 000 учителей.
В процесс сертификации было вовлечено около 84 тысяч учителей. В общей сложности 73 тысячи учителей, успешно прошедших сертификацию, получили надбавку к заработной плате. В следующем году планируется привлечь к процессу еще около 25 тысяч учителей. В общей сложности на надбавку к заработной плате учителей в следующем году запланировано около 213 млн манатов. В следующем году завершится процесс сертификации подавляющего большинства учителей.
«В 2027 году повторную сертификацию пройдут только те учителя, которые не сдали экзамен в 2026 году. Кроме того, учителя, впервые прошедшие сертификацию в 2022 году, будут участвовать в следующем этапе – втором этапе сертификации с 2027 года», – сказал министр.
Он добавил, что учителя, уже прошедшие первый этап, соответствуют минимальным требованиям: «Но мы уже отметили, что стандарты, предъявляемые к учителям на первом этапе, были довольно низкими и основаны на гуманистическом подходе. На самом деле, если мы хотим качественного образования, мы должны предъявлять к учителям более высокие требования».
«Мы перешли на подушевую систему финансирования в 2011 году, но за эти годы не обеспечили темпов роста выделяемых на душу населения средств. Благодаря этой системе стало возможным увеличить количество студентов, но в то же время не должна оставаться в тени подготовка качественных кадров. Сейчас мы вынуждены немного повернуть этот процесс вспять.
Главная цель — повышение качества. Например, в ближайшие годы планируется сократить прием студентов в Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Азербайджанский технический университет. В результате расходы на одного студента возрастут. Потому что там (в этих вузах – ред.) требуется более высокое качество», — отметил Амруллаев.