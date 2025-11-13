USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Житель Закатала выиграл автомобиль от Nar

15:03 829

Выгодный мобильный оператор Nar успешно завершил очередной тираж лотереи Çoox Şanslı. Определен обладатель третьего автомобиля Haval H6 Ultra – на этот раз им стала Наджабат Ибрагимова из Закатала.

Компания Nar поздравила победительницу и вручила ей ключи от автомобиля. Кроме того, три абонента Nar – Тявягюль Гамидов, Эльвин Дюнямалиев и Шакир Гасанов – с радостью получили свои подарки, смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Напоминаем, что лотерея Çoox Şanslı продлится до конца года. За это время абоненты Nar смогут выиграть ценные призы – смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 Pro каждый день, автомобили Haval H6 Ultra каждую неделю и Li L9 Ultra в финальном розыгрыше.

Следует отметить, что для участия в лотерее Çoox Şanslı абонентам Nar достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN – 7 шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN – 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение Nar+ или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 913
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2259
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1073
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 868
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2199
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4203
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10084
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3154
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1636
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1855
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3126

