За что посадили в Баку пакистанца Мухаммада

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Мухаммад действовал в сговоре с гражданином Индии, известным следствию под именем Сурджит Сингх, и другими лицами с целью организации незаконного въезда иностранцев в Азербайджан.

Следствием было установлено, что с мая 2023 года Мухаммад начал сотрудничество с Сингхом — директором туркомпании Surjit, действующей в индийском городе Паквара. Согласно их договоренности, с каждого гражданина Индии взималась сумма в 1000 долларов в обмен на обещание трудоустройства в Баку. Большинству обратившихся была обещана работа грузчиком в Бакинском порту с зарплатой 800 долларов в месяц.

После прибытия 31 гражданина Индии в Баку Иршад Мухаммад разместил их в арендованном доме в Сабунчинском районе и дополнительно взял с каждого по 2500 долларов. Индийцы нелегально проживали в этом доме, пока 27 сентября 2023 года их не обнаружили сотрудники Государственной миграционной службы по жалобе местных жителей. После этого они были помещены в центр содержания мигрантов.

На суде Иршад Мухаммад не признал своей вины. В показаниях он утверждал, что познакомился с гражданином Индии Кулдипом Сингхом, приехавшим в Баку как турист. В ходе беседы тот рассказал, что его друг Сурджит — владелец туркомпании в Индии и может направить в Азербайджан большое количество туристов. Сурджит якобы поинтересовался, сможет ли Иршад найти жилье для этих туристов, пообещав ему дополнительный доход.

«Я согласился. Сурджит Сингх позвонил мне, представился и спросил о ценах на аренду. Я объяснил, что в центре города жилье дорогое, а на окраинах — дешевле. Он попросил найти дома на окраине и разместить туристов там. С первого дня прибытия туристов с ними приехал Камалджит — знакомый Сурджита. Я разместил всех в шести домах, расположенных рядом друг с другом в Сабунчинском районе. Камалджит, действовавший от имени Сурджита, взял с каждого туриста по 1200–1500 долларов за визу и билет, а мне передал по 250 долларов с каждого. В сентябре 2023 года сам Сурджит приехал в Баку, встретился с туристами и интересовался их условиями. Тогда Камалджит передал ему 38 тысяч долларов, собранных с туристов. После недели пребывания Сурджит вернулся в Индию», — заявил обвиняемый.

Мухаммад также утверждал, что индийцы дали ложные показания против него из мести, ссылаясь на напряженные отношения между Индией и Пакистаном. Однако в ходе расследования было доказано, что Иршад Мухаммад действительно вступил в преступный сговор с Сурджитом Сингхом и по истечении срока пребывания обеспечил незаконное нахождение 31 гражданина Индии на территории Азербайджана.

Решением суда Иршад Мухаммад был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении общего режима.