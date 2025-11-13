Американцы и немцы возвращают свет в Сирию

Американская компания GE Vernova и немецкая Siemens Energy ведут переговоры с сирийскими властями о поставках газовых турбин для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В мае Дамаск заключил контракт с катарской Power International Holding на строительство газотурбинной электростанции мощностью 4 тыс. МВт и поставку панелей для солнечной станции на 1 тыс. МВт. По данным источников, турбины GE Vernova и Siemens Energy предназначены именно для этого проекта. Сумма контракта пока не раскрывается. Один из источников уточнил, что соглашение может включать поставки и другого оборудования, в том числе для ключевой инфраструктуры энергосетей.

В Siemens Energy подтвердили, что «местная делегация встретилась с лицами, принимающими решения в Сирии, чтобы обсудить возможности быстрого улучшения энергоснабжения страны», однако подробностей не раскрыли. GE Vernova на запрос Reuters комментариев не предоставила.