Верховный суд смягчил приговор бывшему судье

Инара Рафикгызы
15:30 734

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба бывшего судьи Ильяса Махмудова, осужденного за вынесение незаконного решения в обмен на взятку.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ильгара Гылыджова кассационная жалоба Махмудова была частично удовлетворена — срок лишения свободы сокращен с 9 до 6 лет.

Отметим, что Ильяс Махмудов работал судьей Сумгаитского городского суда в 2008–2019 годах. Он был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Бывшему судье были предъявлены обвинения по статьям 295.1 (заведомо неправосудный приговор, решение или постановление), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Сумгаитский суд по тяжким преступлениям приговорил Махмудова к 9 годам лишения свободы.

