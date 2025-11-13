USD 1.7000
В США отчеканили последние пенни

15:31

Министерство финансов США прекратило чеканку одноцентовых монет, сообщила газета The New York Times.

Причиной называют устаревание пенни и высокую стоимость производства: чеканка одной монеты обходится более чем в 3 цента, хотя ее номинал составляет всего 1 цент.

Последние монеты были отчеканены в Филадельфии, завершив долгую историю пенни, начавшуюся в 1793 году.

«За копейки уже ничего нельзя было купить, даже копеечные конфеты. Более того, стоимость чеканки пенни выросла до более чем 3 центов, что было финансовым абсурдом, который обрек монету на гибель», — отметили в Министерстве финансов США.

Пенни долгое время оставался культурным символом бережливости и удачи, его изображение менялось с появлением леди Свободы, а позже на монете появился профиль Авраама Линкольна.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что прекращение чеканки одноцентовых монет позволит сэкономить около $56 млн и связано с тем, что себестоимость пенни превышает его номинал. После исчерпания запасов производство будет полностью завершено.

