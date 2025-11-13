USD 1.7000
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду

15:34 2206

В Азербайджане со следующего года после введения лимитов на газ и электроэнергию может быть установлен лимит и на воду. В последние недели этот вопрос активно обсуждается. Граждане уверены, что это приведет к подорожанию коммунальных услуг.

Предполагается, что, как и в случае с газом и электричеством, потребители будут платить по действующим тарифам до определенного объема потребления, а при превышении лимита — по более высоким расценкам, иногда на 1,5 или даже в 2 раза выше.

Ранее уже сообщалось, что в Азербайджане планируется дифференциация тарифов на воду. Представители Государственного агентства водных ресурсов заявляли, что благодаря этому подходу для малообеспеченных слоев населения будут предусмотрены более льготные тарифы, тогда как для потребителей, расходующих большие объемы воды, а также для коммерческих структур — установлены более высокие цены. По официальным данным, при разработке модели изучался опыт Турции и европейских стран.

Экономист Халид Каримли в интервью haqqin.az допустил введение лимита, учитывая нынешние тарифы на воду. В настоящее время стоимость одного кубометра водоснабжения (включая НДС) составляет 70 гяпиков для населения Баку, Сумгаита, Хырдалана и Апшеронского района, и 60 гяпиков — для других административных территорий. Тариф на отведение сточных вод установлен на уровне 30 гяпиков за кубометр по всей стране.

По мнению эксперта, нижний лимит может быть установлен на уровне 50 гяпиков, а средний — сохранен на уровне 70 гяпиков. При дифференциации тарифов вода при низком потреблении должна стоить дешевле, при среднем — примерно как сейчас, а при высоком — дороже.

Пока остается открытым ряд вопросов: каким будет годовой лимит и как именно будут определяться тарифы. В настоящее время годовой лимит на газ составляет 1200 кубометров, а минимальный месячный лимит по электроэнергии — 300 кВт/ч.

