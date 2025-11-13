Вашингтон нашел украинский след в иранских ракетах

США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц, связанных с развитием иранской программы по производству баллистических ракет и беспилотников. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов США.

В санкционный список вошли компании из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии, Германии и Украины, «которые управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране», говорится в сообщении американского Минфина.

Как уточняется, одна из выявленных сетей с 2023 года координировала закупку Тегераном компонентов для баллистических ракет в Китае. Другая структура, по данным ведомства, оказывала содействие иранской государственной компании в закупках деталей для БПЛА, используя подставные фирмы на территории Украины – ООО «ГК Императив Украина» и ООО «Экофера».

«По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси», — заявил заместитель министра финансов США Джон Херли, комментируя решение.