Вашингтон нашел украинский след в иранских ракетах

США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц, связанных с развитием иранской программы по производству баллистических ракет и беспилотников. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов США.

В санкционный список вошли компании из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии, Германии и Украины, «которые управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране», говорится в сообщении американского Минфина.

Как уточняется, одна из выявленных сетей с 2023 года координировала закупку Тегераном компонентов для баллистических ракет в Китае. Другая структура, по данным ведомства, оказывала содействие иранской государственной компании в закупках деталей для БПЛА, используя подставные фирмы на территории Украины – ООО «ГК Императив Украина» и ООО «Экофера».

«По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси», — заявил заместитель министра финансов США Джон Херли, комментируя решение.

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 930
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2269
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1082
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 875
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2210
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4212
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10087
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3161
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1642
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1855
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128

