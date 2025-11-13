USD 1.7000
Раскрыто зловещее преступление 9-летней давности
Раскрыто зловещее преступление 9-летней давности

Раскрыто зловещее преступление 9-летней давности

15:58

Генпрокуратурой Азербайджана установлен факт умышленного убийства женщины, пропавшей без вести 9 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях раскрытия уголовных дел, остававшихся нераскрытыми на протяжении последних лет, в том числе расследования фактов безвестного отсутствия людей, прокуратурой совместно с соответствующими государственными структурами реализуется комплекс мер.

В продолжение принятых мер, в результате совместных действий прокуратуры Джалилабадского района и районного отдела полиции установлен факт умышленного убийства Хаялы Халиловой, 1982 года рождения, жительницы города Гёйтепе Джалилабадского района, пропавшей без вести в апреле 2016 года.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что Эльнур Эйнуллаев, 1997 года рождения, в ходе возникшей между ним и Хаялой Халиловой ссоры избил девушку, после чего задушил ее, и с целью сокрытия преступления закопал ее тело.

Место захоронения Хаялы Халиловой было установлено, после чего с участием прокурора-криминалиста и эксперта ее останки были эксгумированы и направлены для проведения соответствующей экспертизы.

По данному факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Эльнур Эйнуллаев был задержан сотрудниками полиции, передан для проведения следствия и арестован прокуратурой в качестве подозреваемого.

