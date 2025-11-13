USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Октябрь обошелся России в миллиарды нефтедолларов

16:11 702

Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало сокращение доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов в октябре, что связано с введением новых санкций и снижением мировых цен. Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

В октябре доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов составили $13,13 млрд – на $380 млн меньше, чем в сентябре, и на $2,31 млрд ниже показателя за аналогичный месяц прошлого года. Согласно отчету, физические объемы поставок сократились до 7,35 млн баррелей в сутки (б/с), что на 150 тыс. б/с меньше, чем месяцем ранее, и на 80 тыс. б/с ниже уровня октября 2024 года.

«Ущерб, нанесенный нефтеперерабатывающим заводам, может продлить запрет на экспорт бензина», — отмечается в документе. В МЭА также полагают, что ограничения на вывоз дизельного топлива, введенные с 1 октября для компаний, не являющихся производителями, могут быть расширены.

По данным агентства, снижение цен на российскую нефть привело к сокращению экспортной выручки на $420 млн по сравнению с предыдущим месяцем. При этом доходы от продажи нефтепродуктов выросли на $40 млн вслед за ростом цен на газойль.

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в России на уровне 9,3 млн б/с, однако предупредило о «значительном риске ухудшения прогноза».

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 937
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2272
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1088
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 878
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2214
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4216
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10087
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3164
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1644
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1856
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128

