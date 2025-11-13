Октябрь обошелся России в миллиарды нефтедолларов

Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало сокращение доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов в октябре, что связано с введением новых санкций и снижением мировых цен. Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

В октябре доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов составили $13,13 млрд – на $380 млн меньше, чем в сентябре, и на $2,31 млрд ниже показателя за аналогичный месяц прошлого года. Согласно отчету, физические объемы поставок сократились до 7,35 млн баррелей в сутки (б/с), что на 150 тыс. б/с меньше, чем месяцем ранее, и на 80 тыс. б/с ниже уровня октября 2024 года.

«Ущерб, нанесенный нефтеперерабатывающим заводам, может продлить запрет на экспорт бензина», — отмечается в документе. В МЭА также полагают, что ограничения на вывоз дизельного топлива, введенные с 1 октября для компаний, не являющихся производителями, могут быть расширены.

По данным агентства, снижение цен на российскую нефть привело к сокращению экспортной выручки на $420 млн по сравнению с предыдущим месяцем. При этом доходы от продажи нефтепродуктов выросли на $40 млн вслед за ростом цен на газойль.

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в России на уровне 9,3 млн б/с, однако предупредило о «значительном риске ухудшения прогноза».