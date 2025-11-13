USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками

Отдел информации
16:21 878

Известный юрист Акрам Гасанов заявил о стремительном росте случаев, когда банки и небанковские кредитные организации взыскивают долги без суда, используя исполнительные надписи нотариусов.

По его словам, кредиторы активно злоупотребляют нормой, внесенной в пункт 17.1.4 Закона «Об исполнительном производстве», согласно которой подача должником иска об оспаривании исполнительной надписи нотариуса не приостанавливает исполнительное производство.

«Многие граждане уверены, что обращение взыскания на ипотеку возможно только через суд. Но уже некоторое время банки пользуются лазейкой в законе, чтобы продавать заложенное имущество без судебного разбирательства. Кредитор обязан за 20 дней до обращения к нотариусу отправить должнику уведомление о намерении совершить исполнительную надпись. Однако большинство людей либо не понимают значение такого письма, либо считают его обычным требованием о погашении долга. Проходит 20 дней, и кредитор получает исполнительную надпись. Судебный исполнитель сразу начинает принудительное исполнение, вплоть до продажи квартиры. И все это без суда, даже если сумма долга спорная», — подчеркнул юрист.

Гасанов приводит типичный пример: должник имеет долг около 30 000 манатов, а банк дополнительно требует 10 000 манатов штрафа. По его словам, нотариусы не проверяют обоснованность начислений этих штрафов, и судебные исполнители также не приостанавливают производство, даже если человек подал иск.

«Суды фактически стоят в сторонке. Действующая норма нарушает права граждан. Пункт 17.1.4 противоречит Конституции, поскольку фактически лишает должника имущества без судебной защиты. Жаловаться фактически некуда, а кредиторы тем временем требуют завышенные суммы. Мы знаем, что Конституционный суд быстро реагирует только тогда, когда надо защитить интересы банков. В интересах населения оперативности ждать не приходится», — отметил юрист.

Гасанов настоятельно рекомендует всем, кто получил уведомление от кредитора о возможной исполнительной надписи нотариуса, действовать немедленно. По его словам, в соответствии с пунктом 37.1 Закона «Об ипотеке» в течение 21 календарного дня нужно подать в суд жалобу на обращение взыскания.

«Да, сама эта норма абсурдна, потому что жалоба подается на уведомление кредитора, чего вообще нет в процессуальном законодательстве. Но другого пути нет», — подчеркнул юрист.

Он также рекомендует направить кредитору письменные возражения. Тем, кто пропустил указанные сроки, Гасанов советует все равно обращаться в суды всех инстанций и к омбудсмену, чтобы тот тоже обратился в Конституционный суд.

По словам юриста, сегодняшняя практика представляет собой прямую угрозу для тысяч граждан. Он отмечает, что фактически банковское лобби протащило в закон антиконституционную норму.

«Это расправа над должниками, поэтому будьте внимательны и действуйте быстро», — подчеркнул он.

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 939
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2273
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1090
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 879
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2215
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4217
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10087
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3164
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1644
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1856
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 939
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2273
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1090
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 879
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2215
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4217
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10087
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3164
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1644
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1856
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться