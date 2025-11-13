Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками

Известный юрист Акрам Гасанов заявил о стремительном росте случаев, когда банки и небанковские кредитные организации взыскивают долги без суда, используя исполнительные надписи нотариусов.

По его словам, кредиторы активно злоупотребляют нормой, внесенной в пункт 17.1.4 Закона «Об исполнительном производстве», согласно которой подача должником иска об оспаривании исполнительной надписи нотариуса не приостанавливает исполнительное производство.

«Многие граждане уверены, что обращение взыскания на ипотеку возможно только через суд. Но уже некоторое время банки пользуются лазейкой в законе, чтобы продавать заложенное имущество без судебного разбирательства. Кредитор обязан за 20 дней до обращения к нотариусу отправить должнику уведомление о намерении совершить исполнительную надпись. Однако большинство людей либо не понимают значение такого письма, либо считают его обычным требованием о погашении долга. Проходит 20 дней, и кредитор получает исполнительную надпись. Судебный исполнитель сразу начинает принудительное исполнение, вплоть до продажи квартиры. И все это без суда, даже если сумма долга спорная», — подчеркнул юрист.

Гасанов приводит типичный пример: должник имеет долг около 30 000 манатов, а банк дополнительно требует 10 000 манатов штрафа. По его словам, нотариусы не проверяют обоснованность начислений этих штрафов, и судебные исполнители также не приостанавливают производство, даже если человек подал иск.

«Суды фактически стоят в сторонке. Действующая норма нарушает права граждан. Пункт 17.1.4 противоречит Конституции, поскольку фактически лишает должника имущества без судебной защиты. Жаловаться фактически некуда, а кредиторы тем временем требуют завышенные суммы. Мы знаем, что Конституционный суд быстро реагирует только тогда, когда надо защитить интересы банков. В интересах населения оперативности ждать не приходится», — отметил юрист.

Гасанов настоятельно рекомендует всем, кто получил уведомление от кредитора о возможной исполнительной надписи нотариуса, действовать немедленно. По его словам, в соответствии с пунктом 37.1 Закона «Об ипотеке» в течение 21 календарного дня нужно подать в суд жалобу на обращение взыскания.

«Да, сама эта норма абсурдна, потому что жалоба подается на уведомление кредитора, чего вообще нет в процессуальном законодательстве. Но другого пути нет», — подчеркнул юрист.

Он также рекомендует направить кредитору письменные возражения. Тем, кто пропустил указанные сроки, Гасанов советует все равно обращаться в суды всех инстанций и к омбудсмену, чтобы тот тоже обратился в Конституционный суд.

По словам юриста, сегодняшняя практика представляет собой прямую угрозу для тысяч граждан. Он отмечает, что фактически банковское лобби протащило в закон антиконституционную норму.

«Это расправа над должниками, поэтому будьте внимательны и действуйте быстро», — подчеркнул он.