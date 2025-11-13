USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане

16:27 1090

Проведение финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане «объединит Европу и Азию», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

«Благодаря совместным усилиям двух стран Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию», - подчеркнул глава государства. 

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 942
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2274
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1091
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 879
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2216
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4218
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10088
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3166
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1645
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1856
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128

