Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане

Проведение финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане «объединит Европу и Азию», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

«Благодаря совместным усилиям двух стран Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию», - подчеркнул глава государства.