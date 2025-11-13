В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провели операции против распространения и онлайн-продажи видеоматериалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних в анонимных Telegram-каналах.

По информации пресс-службы МВД, были задержаны администраторы этих каналов Ариф Мурадов и Фарид Сулейманов (имена условные). В ходе расследования установлено, что задержанные создавали Telegram-каналы, размещали там материалы с участием несовершеннолетних и осуществляли их продажу. Для получения оплаты они использовали банковские карты, оформленные на других лиц, после чего обналичивали поступившие средства.

Следственные мероприятия по выявленным фактам продолжаются. Отмечается, что распространение и продажа материалов, содержащих сцены с участием несовершеннолетних и нарушающих этические нормы общества, влекут уголовную ответственность.

В информации также подчеркнуто, что оперативно-технические мероприятия, направленные на пресечение распространения и продажи подобного контента, продолжаются.