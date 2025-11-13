USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии

видео
16:40 947

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провели операции против распространения и онлайн-продажи видеоматериалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних в анонимных Telegram-каналах.

По информации пресс-службы МВД, были задержаны администраторы этих каналов Ариф Мурадов и Фарид Сулейманов (имена условные). В ходе расследования установлено, что задержанные создавали Telegram-каналы, размещали там материалы с участием несовершеннолетних и осуществляли их продажу. Для получения оплаты они использовали банковские карты, оформленные на других лиц, после чего обналичивали поступившие средства.

Следственные мероприятия по выявленным фактам продолжаются. Отмечается, что распространение и продажа материалов, содержащих сцены с участием несовершеннолетних и нарушающих этические нормы общества, влекут уголовную ответственность.

В информации также подчеркнуто, что оперативно-технические мероприятия, направленные на пресечение распространения и продажи подобного контента, продолжаются.

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 948
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2277
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1094
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 882
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2220
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4221
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10090
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3171
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1645
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1856
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 948
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2277
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1094
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 882
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2220
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4221
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10090
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3171
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1645
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1856
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться