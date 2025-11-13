И Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в ЮАР

Председатель КНР Си Цзиньпин не присоединится к саммиту G20, что станет ударом для принимающей страны Южной Африки, которая уже столкнулась с бойкотом со стороны президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Bloomberg, министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер Ли Цян будет представлять страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября. В заявлении не объясняется, почему Си, который присутствовал на мероприятии в прошлом году, будет отсутствовать на этот раз.

Решение Си означает, что на саммите, созданном для обсуждения глобальных экономических проблем и обычно посещаемом главами государств, не будет лидеров двух крупнейших экономик мира и России, члена организации. Ранее Трамп заявлял, что ни одно из официальных лиц США не будет присутствовать после его нападок на Южную Африку за предполагаемое жестокое обращение с белыми африканерами. Визиты президента России Владимира Путина по-прежнему ограничены ордером на арест Международного уголовного суда.

Китайский лидер значительно сократил международные поездки после пандемии, за исключением крупных саммитов, заполненных встречами с влиятельными лицами на полях, как, например, та, что он провел с Трампом в Южной Корее в прошлом месяце перед саммитом АТЭС.

Вместо этого он проводил то, что Пекин называет «домашней дипломатией». Ранее в этом году он принимал Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, поскольку китайский лидер стремится к более тесным связям с региональными странами на фоне усиливающегося соперничества с США. Си посетил Южную Африку в 2023 году для участия в саммите БРИКС и принимал африканских лидеров в Пекине в прошлом году.

Линь Цзянь, представитель МИД Китая, заявил на очередном брифинге в четверг, что встреча в Йоханнесбурге «имеет важное историческое значение», поскольку это первый саммит G20 на африканском континенте, и выразил поддержку Южной Африке в качестве председателя.