Би-би-си просит прощения у Трампа

Британская телерадиокорпорация Би-би-си готовит письмо с извинениями перед президентом США Дональдом Трампом за искажение его речи, из-за чего создавалось впечатление призыва к насилию. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп считает британскую телерадиокорпорацию Би-би-си «левацкой пропагандистской машиной», финансируемой за счет средств граждан Соединенного Королевства. По словам Ливитт, в отношении Би-би-си «был подан иск», а принесет ли корпорация извинения Трампу за предполагаемую «подделку» его публичных высказываний, зависит «только от нее».

«Би-би-си готова принести извинения, а ее юристы работают над формулировкой ответа президенту США», – отмечает издание.

Ранее генеральный директор британской телерадиокорпорации Тим Дэви и глава News Дебора Тернесс подали в отставку на фоне скандала с фальсификацией речи Трампа. Как сообщает Daily Mail, их решения о выходе из руководства последовали после критики документального фильма BBC Panorama.

По информации газеты The Daily Telegraph от 3 ноября, в передаче Panorama, вышедшей в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает захватить Конгресс.