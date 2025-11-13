USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Би-би-си просит прощения у Трампа

16:59 149

Британская телерадиокорпорация Би-би-си готовит письмо с извинениями перед президентом США Дональдом Трампом за искажение его речи, из-за чего создавалось впечатление призыва к насилию. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп считает британскую телерадиокорпорацию Би-би-си «левацкой пропагандистской машиной», финансируемой за счет средств граждан Соединенного Королевства. По словам Ливитт, в отношении Би-би-си «был подан иск», а принесет ли корпорация извинения Трампу за предполагаемую «подделку» его публичных высказываний, зависит «только от нее».

«Би-би-си готова принести извинения, а ее юристы работают над формулировкой ответа президенту США», – отмечает издание.

Ранее генеральный директор британской телерадиокорпорации Тим Дэви и глава News Дебора Тернесс подали в отставку на фоне скандала с фальсификацией речи Трампа. Как сообщает Daily Mail, их решения о выходе из руководства последовали после критики документального фильма BBC Panorama.

По информации газеты The Daily Telegraph от 3 ноября, в передаче Panorama, вышедшей в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает захватить Конгресс.

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 952
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2279
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1097
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 886
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2224
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4227
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10090
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3173
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1647
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1856
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128

