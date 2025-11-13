USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Латвия и Эстония вступились за Литву

17:03 145

Рига и Таллин готовы солидаризироваться с Вильнюсом по кризису на границе с Беларусью. Об этом заявила журналистам литовский премьер Инга Ругинене.

По ее словам, Литва получила от Латвии и Эстонии заверения в том, что «они готовы солидаризироваться».

29 октября Литва закрыла автодорожную границу с Беларусью. Вильнюс заявил, что такой режим будет действовать месяц.

Поводом для закрытия стала воздушная контрабанда - переброска через границу с территории Беларуси более дешевых сигарет, что создает угрозу безопасности гражданской авиации. В течение месяца Вильнюсский международный аэропорт пришлось закрывать семь раз.

В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 955
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 2283
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 1101
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 889
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 2226
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 4231
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10090
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны
Коррупционный скандал в Украине: готовятся проверки в Минобороны обновлено 15:49
15:49 3174
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
Эмин Амруллаев придумал, как улучшить образование в Азербайджане
14:58 1648
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1857
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 3128

