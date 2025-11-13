Латвия и Эстония вступились за Литву

Рига и Таллин готовы солидаризироваться с Вильнюсом по кризису на границе с Беларусью. Об этом заявила журналистам литовский премьер Инга Ругинене.

По ее словам, Литва получила от Латвии и Эстонии заверения в том, что «они готовы солидаризироваться».

29 октября Литва закрыла автодорожную границу с Беларусью. Вильнюс заявил, что такой режим будет действовать месяц.

Поводом для закрытия стала воздушная контрабанда - переброска через границу с территории Беларуси более дешевых сигарет, что создает угрозу безопасности гражданской авиации. В течение месяца Вильнюсский международный аэропорт пришлось закрывать семь раз.