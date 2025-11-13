Массовое наказание турецких футболистов

Как сообщает NTV, Дисциплинарный совет профессионального футбола объявил об отстранении игрока «Галатасарая» Эренa Элмалы на 45 дней, а Метехана Балтаджи — на 9 месяцев. Футболист «Коньяспора» Ндао отстранен от матчей на 12 месяцев.

Остальные игроки также получили различные виды санкций.

Ранее сообщалось, что около 600 футболистов в Турции вызовут на допрос из-за расследования дела о незаконных ставках на матчи. Интерпол проявил интерес к делу, которое ведут турецкие правоохранительные органы. По данным следствия, футболисты, тренеры и менеджеры делали ставки на нелегальных сайтах, действующих в Албании, Болгарии и на Северном Кипре.

До этого TRT Haber сообщал, что Федерация футбола Турции (TFF) отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах. Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 17 судей по делу о ставках, среди задержанных также президент клуба Суперлиги.