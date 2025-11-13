Кямаледдин Гейдаров встретился с Краусом

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с новым послом Израиля в Баку Роненом Краусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гейдаров, как сообщается, тепло приветствовал Крауса, поздравил его с назначением на должность и пожелал успехов в деятельности.

Напомнив, что основанные на взаимном уважении и дружбе отношения между Азербайджаном и Израилем постоянно расширяются, министр отметил, что в этом контексте успешно продолжается эффективное сотрудничество между соответствующими ведомствами двух стран в борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Предоставив послу подробную информацию о проводимой работе по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Азербайджане, Гейдаров подчеркнул, что имеется хороший потенциал для развития отношений между ведомствами в различных направлениях.

Выразив благодарность за теплую встречу и поздравления, Краус выразил удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами, в том числе сотрудничеством в области борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Посол Ронен Краус отметил расширение связей между соответствующими ведомствами по управлению чрезвычайными ситуациями и заявил, что приложит все усилия в этом направлении. Состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.