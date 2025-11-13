USD 1.7000
В армию по жребию

17:37 1056

В Германии будут проводить призыв в Бундесвер по жребию. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

В статье говорится, что коалиция Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС достигла компромисса по законопроекту о новой модели военной службы.

Власти планируют обязать всех мужчин с 18 лет проходить медицинское освидетельствование.

Набор новобранцев будет происходить на добровольной основе. Но если их не хватит для увеличения численности Бундесвера, то в армию будут забирать по жребию. В жеребьевке примут участие все мужчины, которые прошли медосмотр.

Срок службы составит шесть месяцев, включая три месяца базовой подготовки.

Детали законопроекта будут обсуждаться на внеочередных заседаниях.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году, после чего произошел переход на профессиональную армию.

В настоящее время Министерство обороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с 183 тысяч до 260 тысяч военных к 2035 году.

На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 4292
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 868
Пашинян: Армения была «в кармане»
Пашинян: Армения была «в кармане»
17:39 1955
Массовое наказание турецких футболистов
Массовое наказание турецких футболистов
17:13 2155
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 3565
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 3628
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 3091
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 2279
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 4035
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 5721
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10574

