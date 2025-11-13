В армию по жребию

В Германии будут проводить призыв в Бундесвер по жребию. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

В статье говорится, что коалиция Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС достигла компромисса по законопроекту о новой модели военной службы.

Власти планируют обязать всех мужчин с 18 лет проходить медицинское освидетельствование.

Набор новобранцев будет происходить на добровольной основе. Но если их не хватит для увеличения численности Бундесвера, то в армию будут забирать по жребию. В жеребьевке примут участие все мужчины, которые прошли медосмотр.

Срок службы составит шесть месяцев, включая три месяца базовой подготовки.

Детали законопроекта будут обсуждаться на внеочередных заседаниях.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году, после чего произошел переход на профессиональную армию.

В настоящее время Министерство обороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с 183 тысяч до 260 тысяч военных к 2035 году.