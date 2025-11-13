Грузия заочно арестовала экс-премьера

Сторона обвинения утверждала, что существует вероятность того, что Гахария может совершить новое преступление, повлиять на свидетелей или скрыться. В то же время защитники обвиняемого заявили о недостаточности доказательств, оправдывающих применение меры пресечения.

Сам Гахария на заседании не присутствовал – он уже несколько месяцев находится за пределами Грузии.

Накануне Генпрокуратура Грузии сообщила, что в отношении бывшего премьера возбуждено уголовное дело по двум эпизодам, произошедшим в 2019 году, когда он занимал пост министра внутренних дел. Он обвиняется в превышении полномочий.

Напомним, акция 20 июня 2019 года началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова. К ночи акция переросла в беспорядки: протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Операцией руководил глава МВД Георгий Гахария.

В 2024 году НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным. ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью «установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими».

Сам Гахария не раз заявлял, что полностью ответственен за действия полиции в ту ночь, и готов сотрудничать со следствием по делу.

Второе дело касается установки полицейского поста в августе 2019 года близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси.

С июня 2025 года Георгий Гахария находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране.