Пашинян: Армения была «в кармане»

Армения «оказалась в кармане конкретной страны» по вопросу Карабаха, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Армения оказалась в кармане конкретной страны по вопросу Карабаха. В 2018, 2019, 2020, 2021 годах и вплоть до 2022-го социально-психологическое состояние и мышление нашей армии были под влиянием внешнего фактора. В нашей армии не было центра суверенной воли. Армения не знает и не имеет опыта того, что такое мир. А мы говорим, что мир — это когда у нас нет жертв уже год и восемь месяцев», - сказал Пашинян.

По его словам, внешний долг Армении вырос из-за закупок вооружений: «Нас упрекают, мол, почему долг вырос до $8 млрд, что мы сделали с этими средствами? Не хотел говорить, но скажу – мы купили оружие. На кредитные средства? Да, на кредитные средства, потому что нужно было много оружия и сразу».

