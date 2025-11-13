USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

США «вычеркнули» ядерный кризис 1983 года

17:50 634

Государственный департамент США удалил из архивов записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer 1983 года, не объяснив причин. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Департамент не был обязан предоставлять публичное уведомление», – заявил изданию представитель Госдепартамента.

По данным издания, в январе Госдепартамент опубликовал на своем сайте книгу об администрации 40-го президента США Рональда Рейгана, удалив при этом 15 страниц, посвященных риску, возникшему во время десятидневных учений НАТО Able Archer 83, которые могли спровоцировать ядерный конфликт с СССР. Согласно ранее опубликованным в феврале 2021 года записям, Советский Союз «осуществлял военную и разведывательную деятельность, которую ранее можно было увидеть только во время реальных кризисов», включая приведение истребителей в боевую готовность.

Газета также напоминает, что в 2022 году том серии «Международные отношения Соединенных Штатов» (FRUS) бесследно исчез с сайта Госдепартамента без объяснения причин, после чего была опубликована его отредактированная версия. Сейчас вместо подробного описания инцидента размещена краткая пометка о том, что 15 страниц были удалены. Представитель ведомства в комментарии для WP назвал удаление материала неразумным, отметив, что попытки убрать информацию из интернета обычно делают ее более заметной.

С 1991 года Госдепартамент обязан по закону публиковать «полную, точную и достоверную» историю внешней политики США в течение 30 лет после описываемых событий. Рассекреченные материалы публикуются в серии FRUS. С 1991 года ведомство выпустило более 450 томов, подробно описывающих формирование внешней политики страны. В эпоху интернета FRUS стал преимущественно цифровым изданием, доступным на официальном сайте Госдепартамента.

