Саркози будет ждать до весны

Суд в Париже весной 2026 года начнет рассмотрение апелляции экс-президента Франции Николя Саркози по так называемому ливийскому делу, сообщают французские СМИ со ссылкой на столичный апелляционный суд.

Ожидается, что судебные разбирательства пройдут с 16 марта по 3 июня.

Помимо Саркози по делу также проходят девять человек, среди которых бывшие соратники экс-президента.

25 сентября суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы с отсрочкой приведения приговора в исполнение в части лишения свободы. Его признали виновным по так называемому «ливийскому делу», связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Хотя суд констатировал отсутствие незаконного финансирования избирательной кампании 2007 года, ему вменили то, что он позволил своим ближайшим сотрудникам и сторонникам, на которых имел влияние, действовать от его имени с целью получения финансовой поддержки из Ливии, а также «рассматривал вопрос о дипломатических ответных мерах».

21 октября Саркози прибыл отбывать наказание в парижскую тюрьму Санте. Однако спустя 20 дней его освободили из тюрьмы и поместили под судебный контроль, который, в частности, подразумевает запрет на выезд с территории Франции.