USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Саркози будет ждать до весны

17:51 534

Суд в Париже весной 2026 года начнет рассмотрение апелляции экс-президента Франции Николя Саркози по так называемому ливийскому делу, сообщают французские СМИ со ссылкой на столичный апелляционный суд.

Ожидается, что судебные разбирательства пройдут с 16 марта по 3 июня.

Помимо Саркози по делу также проходят девять человек, среди которых бывшие соратники экс-президента.

25 сентября суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы с отсрочкой приведения приговора в исполнение в части лишения свободы. Его признали виновным по так называемому «ливийскому делу», связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Хотя суд констатировал отсутствие незаконного финансирования избирательной кампании 2007 года, ему вменили то, что он позволил своим ближайшим сотрудникам и сторонникам, на которых имел влияние, действовать от его имени с целью получения финансовой поддержки из Ливии, а также «рассматривал вопрос о дипломатических ответных мерах».

21 октября Саркози прибыл отбывать наказание в парижскую тюрьму Санте. Однако спустя 20 дней его освободили из тюрьмы и поместили под судебный контроль, который, в частности, подразумевает запрет на выезд с территории Франции.

На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 4299
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 881
Пашинян: Армения была «в кармане»
Пашинян: Армения была «в кармане»
17:39 1969
Массовое наказание турецких футболистов
Массовое наказание турецких футболистов
17:13 2165
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 3570
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 3634
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 3095
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 2281
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 4042
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 5732
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10578

ЭТО ВАЖНО

На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 4299
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 881
Пашинян: Армения была «в кармане»
Пашинян: Армения была «в кармане»
17:39 1969
Массовое наказание турецких футболистов
Массовое наказание турецких футболистов
17:13 2165
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 3570
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 3634
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 3095
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 2281
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 4042
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 5732
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10578
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться