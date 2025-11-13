Исламиада: сборная Азербайджана по волейболу проиграла в финале Турции

Женская сборная Азербайджана по волейболу стала серебряным призером Игр Исламской солидарности в Саудовской Аравии.

В финале наша команда проиграла Турции - 0:3 (14:25, 10:25, 18:25).

На предварительной стадии подопечные Фаика Гараева заняли 2-е место, обыграв Иран, Таджикистан и Афганистан, но уступив Турции.

В настольном теннисе сегодня смешанная пара Марзия Нурматова - Адиль Ахмедзаде стала бронзовым призером. Победив соперников из Пакистана и Джибути, в полуфинале Марзия и Адиль проиграли теннисистам из Турции и стали бронзовыми призерами.

Таким образом, у Азербайджана сейчас 36 медалей - 5 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых.