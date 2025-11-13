USD 1.7000
Исламиада: сборная Азербайджана по волейболу проиграла в финале Турции

36-я медаль
Отдел спорта
17:53 536

Женская сборная Азербайджана по волейболу стала серебряным призером Игр Исламской солидарности в Саудовской Аравии.

В финале наша команда проиграла Турции - 0:3 (14:25, 10:25, 18:25).

На предварительной стадии подопечные Фаика Гараева заняли 2-е место, обыграв Иран, Таджикистан и Афганистан, но уступив Турции.

В настольном теннисе сегодня смешанная пара Марзия Нурматова - Адиль Ахмедзаде стала бронзовым призером. Победив соперников из Пакистана и Джибути, в полуфинале Марзия и Адиль проиграли теннисистам из Турции и стали бронзовыми призерами.

Таким образом, у Азербайджана сейчас 36 медалей - 5 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых.

На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 4299
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 882
Пашинян: Армения была «в кармане»
Пашинян: Армения была «в кармане»
17:39 1970
Массовое наказание турецких футболистов
Массовое наказание турецких футболистов
17:13 2165
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 3571
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 3634
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 3097
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 2283
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 4044
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 5735
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10578

ЭТО ВАЖНО

