Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Галстанян задержится в тюрьме

18:14 466

Суд продлил лидеру оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископу Баграту Галстаняну арест еще на три месяца. Об этом объявил судья по уголовным делам суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана Карен Фархоян.

Ранее суд уже продлевал ему меру пресечения на три месяца.

18 представителей «Священной борьбы» проходят по делу о подготовке теракта и попытке захвата власти. Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Следственный комитет Армении сообщал о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 4301
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 885
Пашинян: Армения была «в кармане»
Пашинян: Армения была «в кармане»
17:39 1972
Массовое наказание турецких футболистов
Массовое наказание турецких футболистов
17:13 2167
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 3573
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 3637
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 3100
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 2284
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 4046
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 5739
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10579

