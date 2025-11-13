Галстанян задержится в тюрьме

Суд продлил лидеру оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископу Баграту Галстаняну арест еще на три месяца. Об этом объявил судья по уголовным делам суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана Карен Фархоян.

Ранее суд уже продлевал ему меру пресечения на три месяца.

18 представителей «Священной борьбы» проходят по делу о подготовке теракта и попытке захвата власти. Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Следственный комитет Армении сообщал о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.