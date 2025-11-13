Главу Якутии призвали дать древнюю тюркскую клятву

Иванов заявил, что проголосует за новый закон при единственном условии. «Если у нас нет демократии, тогда хотя бы мы должны вернуться к историческим традициям своим, — заявил депутат. — Испокон веков народ выбирал каганов, ханов, давая им всю полноту власти. Но при этом великий наш предок давал андагар, клятву перед Творцом, предками, своим народом и священным огнем». Иванов объяснил, что «андагар» давали люди, подозревавшиеся в обмане и воровстве, или перед принятием важных решений.

Депутат пересказал смысл клятвы: «Великие Творцы, если знаете, что мои помыслы праведные и намерения правые, все идет на защиту, развитие и процветание моей республики, народа, живущего в ней, пошлите мне силы и духа дойти с честью до конца, повелите, чтобы мне помогали мои предки. А если помыслы мои нечисты, то пусть силы мои иссякнут, глаза мои не увидят белого света, уши мои больше не услышат ни звука, дух мой вечно будет маяться в стране вечных страданий и прекратится мой род».

Спикер якутского заксобрания Алексей Еремеев не одобрил призыв Иванова. «Мы являемся светским государством, никакие андагары для высшего должностного лица тут у нас не прокатывают», — сказал председатель парламента.