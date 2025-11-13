План Израиля на двадцать лет

«Израиль стремится заключить новое 20-летнее соглашение о безопасности с США, удвоив его обычный срок и добавив положения в духе «Америка прежде всего», чтобы заручиться поддержкой администрации президента Дональда Трампа», - отмечает портал со ссылкой на израильские и американские источники.

Израиль планирует добиться нового соглашения о безопасности с Соединенными Штатами, рассчитанного на 20 лет, сообщает Axios.

По данным портала, скорее всего, Израиль хочет получать ежегодную военную помощь США в размере как минимум $4 млрд, как это предусматривали предыдущие подобные соглашения. «Однако теперь договориться будет сложнее из-за растущего недовольства Израилем, в том числе среди сторонников Трампа», - отмечает Axios.

Издание уточняет, что, помимо увеличения срока соглашения вдвое, Израиль предлагает использовать часть выделяемых средств для совместных исследований с США в области оборонных технологий, искусственного интеллекта и проекта противоракетной обороны Golden Dome. Это предполагается сделать с учетом подхода «Америка прежде всего», так как итоги исследований могут принести выгоду и США.

В настоящее время между Израилем и США действует 10-летний меморандум о взаимопонимании, который истекает в 2028 году и также предусматривает военную помощь Израилю. Израильская сторона рассчитывает получить новый договор в 2026 году.

Портал напоминает, что США и Израиль, начиная с 1998 года, заключали ранее три рамочных соглашения сроками на 10 лет о предоставлении долгосрочной военной помощи: в 1998 году на сумму $21,3 млрд, в 2008 году на сумму $32 млрд и в 2016 году на сумму $38 млрд.