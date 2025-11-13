Саакашвили просит Зеленского

«Я - гражданин Украины и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», - говорится в обращении Саакашвили Зеленскому, которое экс-президент Грузии опубликовал в Facebook.

По словам Саакашвили, он вынужден из-за перевода в тюрьму вернуться обратно к тому же персоналу, который, как утверждает экс-президент, отравил его в марте 2022 года.

В среду Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что Саакашвили ввиду удовлетворительного состояния здоровья возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Он продолжит отбывать наказание в тюрьме города Рустави.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, тайно прибывший в Грузию, был задержан. По некоторым делам он приговорен к лишению свободы, часть дел остается на рассмотрении. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где он находился по настоящее время. До возвращения в Грузию Саакашвили проживал в Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области, впоследствии был назначен главой Национального совета реформ.