USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Саакашвили просит Зеленского

18:41 891

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского включить его в список гражданских пленных.

«Я - гражданин Украины и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», - говорится в обращении Саакашвили Зеленскому, которое экс-президент Грузии опубликовал в Facebook.

По словам Саакашвили, он вынужден из-за перевода в тюрьму вернуться обратно к тому же персоналу, который, как утверждает экс-президент, отравил его в марте 2022 года.

В среду Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что Саакашвили ввиду удовлетворительного состояния здоровья возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Он продолжит отбывать наказание в тюрьме города Рустави.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, тайно прибывший в Грузию, был задержан. По некоторым делам он приговорен к лишению свободы, часть дел остается на рассмотрении. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где он находился по настоящее время. До возвращения в Грузию Саакашвили проживал в Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области, впоследствии был назначен главой Национального совета реформ.

На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 4305
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 892
Пашинян: Армения была «в кармане»
Пашинян: Армения была «в кармане»
17:39 1976
Массовое наказание турецких футболистов
Массовое наказание турецких футболистов
17:13 2170
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 3578
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 3637
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 3102
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 2289
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 4048
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 5743
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10581

ЭТО ВАЖНО

На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 4305
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 892
Пашинян: Армения была «в кармане»
Пашинян: Армения была «в кармане»
17:39 1976
Массовое наказание турецких футболистов
Массовое наказание турецких футболистов
17:13 2170
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии
В Азербайджане раскрыта схема продажи детской порнографии видео
16:40 3578
Украинцы дали совет Орбану
Украинцы дали совет Орбану обновлено 16:31
16:31 3637
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
Алиев о проведении чемпионата мира по футболу в Азербайджане
16:27 3102
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
Могут отнять жилье без суда: юрист Гасанов о «расправах» над должниками
16:21 2289
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
Азербайджанцев ждут новые тарифы на воду
15:34 4048
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 5743
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?
Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
03:06 10581
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться