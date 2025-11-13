USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре

19:44 687

Урегулирование на Кипре возможно лишь на двухгосударственной основе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре по итогам переговоров с новым лидером Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфаном Эрхюрманом.

«Мы не оставим народ Северного Кипра в одиночестве, наша позиция в вопросе урегулирования на Кипре является предельно четкой. Мы считаем, что самое реалистичное решение проблемы возможно на основе существования на острове двух государств», - сказал Эрдоган.

Эрхюрман победил на президентских выборах в ТРСК 19 октября, набрав 62,76% голосов избирателей. Свой первый официальный визит после избрания на пост президента он совершил сегодня в Турцию. Президент ТРСК был встречен кавалеристами на улице перед комплексом президентской резиденции, которые сопроводили его до протокольного входа. Эрдоган встретил Эрхюрмана у главного входа в президентский комплекс.

Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 81
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару обновлено 21:07
21:07 9155
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 3515
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 3592
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
19:47 1568
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 2336
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5 Стартовые составы; обновлено
20:28 1035
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
20:08 978
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 5864
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
19:44 688
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 2880

ЭТО ВАЖНО

Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 81
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару обновлено 21:07
21:07 9155
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 3515
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 3592
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
19:47 1568
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 2336
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5 Стартовые составы; обновлено
20:28 1035
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
20:08 978
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 5864
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
19:44 688
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 2880
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться