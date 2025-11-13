Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре

Урегулирование на Кипре возможно лишь на двухгосударственной основе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре по итогам переговоров с новым лидером Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфаном Эрхюрманом.

«Мы не оставим народ Северного Кипра в одиночестве, наша позиция в вопросе урегулирования на Кипре является предельно четкой. Мы считаем, что самое реалистичное решение проблемы возможно на основе существования на острове двух государств», - сказал Эрдоган.

Эрхюрман победил на президентских выборах в ТРСК 19 октября, набрав 62,76% голосов избирателей. Свой первый официальный визит после избрания на пост президента он совершил сегодня в Турцию. Президент ТРСК был встречен кавалеристами на улице перед комплексом президентской резиденции, которые сопроводили его до протокольного входа. Эрдоган встретил Эрхюрмана у главного входа в президентский комплекс.