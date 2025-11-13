Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»

Cengiz и SOCAR ранее подали совместную заявку на покупку завода, о чем сообщал haqqin.az , обойдя ряд международных конкурентов и выйдя в финальную стадию аукциона. Стороны уже находились на этапе подписания сделки, однако 23 октября президент США Дональд Трамп объявил о включении «Лукойла» и его дочерних компаний в санкционный список.

Турецкая компания Cengiz Holding не намерена отказываться от планов по совместному приобретению с азербайджанской госкомпанией SOCAR болгарского нефтеперерабатывающего завода Lukoil Neftohim Burgas. Об этом сообщает турецкое издание Patronlar Dunyası.

После введения санкций против «Лукойла», на долю которого приходится около 2 процентов мировой добычи нефти, 27 октября компания сообщила о достижении соглашения о продаже зарубежных активов швейцарской Gunvor Group. Однако министерство финансов США отказалось выдавать Gunvor лицензию на завершение сделки, и компания отозвала свое предложение.

Владелец Cengiz Holding Мехмет Дженгиз заявил в интервью Patronlar Dunyası, что компания сохраняет свои намерения: «Санкции были введены, когда мы уже находились на стадии подписания. Мы не отозвали заявку. Сейчас анализируем, какие юридические меры можем принять», — сказал он.

По словам Дженгиза, около года назад было подано совместное с SOCAR официальное предложение о приобретении болгарского НПЗ «Лукойла»: «Речь идет об инвестициях порядка 2,5 миллиарда долларов. Завод способен перерабатывать 8–10 миллионов тонн нефти в год, имеет собственную сеть автозаправок. Конкуренция серьезная, но мы настроены решительно. Надеемся завершить процесс в течение двух-трех месяцев. В случае успеха выйдем на розничный рынок топлива и в сектор АЗС», — отметил он.

Напомним, ранее SOCAR подписала сделку на сумму 3 миллиарда долларов по приобретению компании Italiana Petroli в Италии, включающей два НПЗ с общей мощностью переработки около 10 миллионов тонн в год и сеть из 4500 автозаправочных станций. Последующая покупка болгарского завода «Лукойла» совместно с турецкой компанией может превратить SOCAR в одного из крупнейших производителей нефтепродуктов в Европе.