USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»

главное на этот час
Эльяс Шафиев, собкор
19:47 1570

Турецкая компания Cengiz Holding не намерена отказываться от планов по совместному приобретению с азербайджанской госкомпанией SOCAR болгарского нефтеперерабатывающего завода Lukoil Neftohim Burgas. Об этом сообщает турецкое издание Patronlar Dunyası.

Cengiz и SOCAR ранее подали совместную заявку на покупку завода, о чем сообщал haqqin.az, обойдя ряд международных конкурентов и выйдя в финальную стадию аукциона. Стороны уже находились на этапе подписания сделки, однако 23 октября президент США Дональд Трамп объявил о включении «Лукойла» и его дочерних компаний в санкционный список.

Важное заявление Мехмета Дженгиза

После введения санкций против «Лукойла», на долю которого приходится около 2 процентов мировой добычи нефти, 27 октября компания сообщила о достижении соглашения о продаже зарубежных активов швейцарской Gunvor Group. Однако министерство финансов США отказалось выдавать Gunvor лицензию на завершение сделки, и компания отозвала свое предложение.

Владелец Cengiz Holding Мехмет Дженгиз заявил в интервью Patronlar Dunyası, что компания сохраняет свои намерения: «Санкции были введены, когда мы уже находились на стадии подписания. Мы не отозвали заявку. Сейчас анализируем, какие юридические меры можем принять», — сказал он.

По словам Дженгиза, около года назад было подано совместное с SOCAR официальное предложение о приобретении болгарского НПЗ «Лукойла»: «Речь идет об инвестициях порядка 2,5 миллиарда долларов. Завод способен перерабатывать 8–10 миллионов тонн нефти в год, имеет собственную сеть автозаправок. Конкуренция серьезная, но мы настроены решительно. Надеемся завершить процесс в течение двух-трех месяцев. В случае успеха выйдем на розничный рынок топлива и в сектор АЗС», — отметил он.

Напомним, ранее SOCAR подписала сделку на сумму 3 миллиарда долларов по приобретению компании Italiana Petroli в Италии, включающей два НПЗ с общей мощностью переработки около 10 миллионов тонн в год и сеть из 4500 автозаправочных станций. Последующая покупка болгарского завода «Лукойла» совместно с турецкой компанией может превратить SOCAR в одного из крупнейших производителей нефтепродуктов в Европе.

Читайте по теме

Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности; все еще актуально
25 октября 2025, 02:33 7021
SOCAR покупает и электростанцию в Турции главное на этот час; все еще актуально
8 мая 2025, 11:58 3326
А что еще хочет купить SOCAR в Турции?
7 мая 2025, 04:29 5119
Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 85
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару обновлено 21:07
21:07 9156
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 3517
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 3593
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
19:47 1571
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 2336
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5 Стартовые составы; обновлено
20:28 1037
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
20:08 979
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 5865
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
19:44 689
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 2882

ЭТО ВАЖНО

Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 85
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару обновлено 21:07
21:07 9156
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 3517
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 3593
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
19:47 1571
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 2336
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5 Стартовые составы; обновлено
20:28 1037
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
20:08 979
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 5865
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
19:44 689
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 2882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться