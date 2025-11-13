Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»

USD 1.7000
Бывшему генералу армии Башара Асада Халеду аль-Халаби в Австрии предъявили обвинение в военных преступлениях и пытках, совершенных во время гражданской войны в Сирии. The New York Times пишет, что он был агентом «Моссада».

Аль-Халаби, ранее занимавший высокий пост в сирийской разведке, был арестован в декабре прошлого года после продолжавшегося более 12 лет розыска. Согласно обвинительному заключению, поданному в суд Вены, аль-Халаби обвиняется в пытках и жестоком обращении с политическими заключенными в городе Ракка в период с 2011 по 2013 год, когда руководил местным отделением разведки.

Австрийская прокуратура утверждает, что аль-Халаби был двойным агентом и одновременно работал на израильский «Моссад» во время службы в сирийской разведке. Согласно материалам дела, после бегства из Сирии в 2013 году он сначала скрывался в Париже, затем был переправлен в Австрию - предположительно, при содействии сотрудников «Моссада» и с помощью австрийских спецслужб, которые предоставили ему политическое убежище и квартиру в Вене.

По данным обвинения, переезд Халеда аль-Халаби в Европу был осуществлен по инициативе высокопоставленных сотрудников австрийской разведки, стремившихся к сотрудничеству с «Моссадом».

Следователям потребовались годы, чтобы установить местонахождение аль-Халаби. Сирийского генерала вычислили после того, как он выложил в соцсети свое фото на мосту в Будапеште. Он находится в тюрьме с декабря 2024 года.

Ни правительство Израиля, ни «Моссад» не ответили на вопросы о своей связи с аль-Халаби. Министерство внутренних дел и Министерство юстиции Австрии заявили NYT, что не комментируют отдельные случаи из соображений конфиденциальности.

Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 88
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару
Самолет с телами турецких военных вылетел в Анкару обновлено 21:07
21:07 9157
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 3519
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 3594
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
19:47 1574
Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 2336
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5 Стартовые составы; обновлено
20:28 1038
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»
20:08 981
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная обновлено 19:14
19:14 5866
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
Новый президент Северного Кипра в Анкаре. Эрдоган говорит о двух государствах на Кипре
19:44 690
Саакашвили просит Зеленского
Саакашвили просит Зеленского
18:41 2883
