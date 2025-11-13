Генерал Башара Асада оказался агентом «Моссада»

Аль-Халаби, ранее занимавший высокий пост в сирийской разведке, был арестован в декабре прошлого года после продолжавшегося более 12 лет розыска. Согласно обвинительному заключению, поданному в суд Вены, аль-Халаби обвиняется в пытках и жестоком обращении с политическими заключенными в городе Ракка в период с 2011 по 2013 год, когда руководил местным отделением разведки.

Бывшему генералу армии Башара Асада Халеду аль-Халаби в Австрии предъявили обвинение в военных преступлениях и пытках, совершенных во время гражданской войны в Сирии. The New York Times пишет, что он был агентом «Моссада» .

Австрийская прокуратура утверждает, что аль-Халаби был двойным агентом и одновременно работал на израильский «Моссад» во время службы в сирийской разведке. Согласно материалам дела, после бегства из Сирии в 2013 году он сначала скрывался в Париже, затем был переправлен в Австрию - предположительно, при содействии сотрудников «Моссада» и с помощью австрийских спецслужб, которые предоставили ему политическое убежище и квартиру в Вене.

По данным обвинения, переезд Халеда аль-Халаби в Европу был осуществлен по инициативе высокопоставленных сотрудников австрийской разведки, стремившихся к сотрудничеству с «Моссадом».

Следователям потребовались годы, чтобы установить местонахождение аль-Халаби. Сирийского генерала вычислили после того, как он выложил в соцсети свое фото на мосту в Будапеште. Он находится в тюрьме с декабря 2024 года.

Ни правительство Израиля, ни «Моссад» не ответили на вопросы о своей связи с аль-Халаби. Министерство внутренних дел и Министерство юстиции Австрии заявили NYT, что не комментируют отдельные случаи из соображений конфиденциальности.