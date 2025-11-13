Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5

Стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии
Азербайджан: Айдын Байрамов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцук, Аббас Гусейнов, Руфат Аббасов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Хаял Алиев, Нариман Ахундзаде.
Исландия: Элиас-Рафн Олафссон, Микаэль-Эгиль Эллертссон, Даниэль Лео Гретарссон, Сверрир Ингасон, Виктор Палссон, Хакон-Арнар Харальдссон, Исак-Бергман Йоханнессон, Йохан Гудмундссон, Кристиан Хлинссон, Андри Гудьонсен, Альберт Гудмундссон.
Сегодня в 21:00 на стадионе «Пальма Спортс Арена» (так теперь называется арена в поселке «8-й километр») начнется матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Азербайджана и Исландии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем.
В первом матче между этими командами, когда сборной Азербайджана еще руководил Фернанду Сантуш, исландцы в родных стенах победили со счетом 5:0. Теперь у руля нашей национальной команды Айхан Аббасов. Под его руководством сборная сенсационно отобрала очки у Украины (1:1) и достойно смотрелась в выездных играх с Францией (0:3) и той же Украиной (1:2).
У Исландии сохраняются шансы на выход из группы. Поэтому для островитян сегодняшняя игра имеет важнейшее значение. Им надо выиграть в Баку и рассчитывать на то, что Украина потеряет очки в сегодняшней игре с Францией. В 6-м туре Украина и Исландия сойдутся в очном противостоянии. Азербайджан примет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова французов.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ