Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан принимает Исландию, которой проиграл 0:5

Стартовые составы; обновлено
Отдел спорта
20:28 1038

Стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии

Азербайджан: Айдын Байрамов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцук, Аббас Гусейнов, Руфат Аббасов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Хаял Алиев, Нариман Ахундзаде.

Исландия: Элиас-Рафн Олафссон, Микаэль-Эгиль Эллертссон, Даниэль Лео Гретарссон, Сверрир Ингасон, Виктор Палссон, Хакон-Арнар Харальдссон, Исак-Бергман Йоханнессон, Йохан Гудмундссон, Кристиан Хлинссон, Андри Гудьонсен, Альберт Гудмундссон.

*** 20:10

Сегодня в 21:00 на стадионе «Пальма Спортс Арена» (так теперь называется арена в поселке «8-й километр») начнется матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Азербайджана и Исландии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем.

В первом матче между этими командами, когда сборной Азербайджана еще руководил Фернанду Сантуш, исландцы в родных стенах победили со счетом 5:0. Теперь у руля нашей национальной команды Айхан Аббасов. Под его руководством сборная сенсационно отобрала очки у Украины (1:1) и достойно смотрелась в выездных играх с Францией (0:3) и той же Украиной (1:2).

У Исландии сохраняются шансы на выход из группы. Поэтому для островитян сегодняшняя игра имеет важнейшее значение. Им надо выиграть в Баку и рассчитывать на то, что Украина потеряет очки в сегодняшней игре с Францией. В 6-м туре Украина и Исландия сойдутся в очном противостоянии. Азербайджан примет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова французов.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

21:14 93
21:07 9157
20:55 3519
20:39 3594
19:47 1574
12:56 2337
20:28 1039
20:08 982
19:14 5866
19:44 690
18:41 2884

