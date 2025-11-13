Угроза переворота и в Лондоне

Всего полтора года назад Кир Стармер, премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии, казался архитектором новой эпохи британской политики. Его убедительная победа на выборах положила конец четырнадцатилетнему господству консерваторов и воспринималась как начало долгожданной стабилизации после многих лет политической турбулентности — от брексита до короткого, но катастрофического правления Лиз Трасс. Но сегодня Стармер оказался в положении, когда бороться надо не за популярность, а за собственное политическое выживание. Согласно опросам, Лейбористская партия стремительно теряет поддержку избирателей, уступая не только консерваторам, но и Партии реформ Найджела Фараджа, а в некоторых исследованиях - даже «зеленым». Падение рейтинга премьер-министра совпало с ростом напряженности внутри самой партии — настолько серьезной, что в кулуарах Вестминстера все громче звучат разговоры о «перевороте», а источники в окружении Стармера говорят о «непосредственной угрозе» его смещения.

Источники Би-би-си и The Guardian сообщают, что недовольные члены кабинета и часть парламентской фракции готовят почву для смены руководства. По словам одного из депутатов, отставка Стармера может стать неизбежной уже после утверждения бюджета, если реакция общества окажется негативной. Главной фигурой, вокруг которой концентрируются слухи, стал министр здравоохранения Уэс Стритинг — молодой, амбициозный и прагматичный политик, неоднократно позволявший себе критику в адрес премьер-министра. В правительстве уверены, что именно он способен организовать «переворот», имея за собой поддержку примерно 50 парламентариев. Однако сам Стритинг категорически отвергает обвинения: в интервью телеканалу Sky News он заявил, что полностью поддерживает премьер-министра и сосредоточен на реформе здравоохранения. Следует также учесть, что сместить Стармера не так просто. Согласно уставу Лейбористской партии, для запуска процедуры перевыборов лидера необходимо согласие не менее 20 процентов депутатов парламента, то есть 81 человека. Для сравнения: в Консервативной партии аналогичный процесс намного проще и уже приводил к свержению Бориса Джонсона и быстрой смене Лиз Трасс. В истории же лейбористов ни один премьер-министр не был смещен во время своего срока. Так что нынешний кризис имеет шансы стать прецедентом. С момента победы на выборах Стармер обещал восстановить доверие общества, реформировать систему здравоохранения, решить проблему нехватки жилья и навести порядок в миграционной политике. Но вместо этого общественность увидела лишь рост бюрократии, стагнацию экономики и новый виток иммиграционного кризиса.

Символом общественного недовольства стали «иммигрантские отели» — временные центры размещения, превратившиеся в очаги напряжения. Массовые протесты, столкновения с полицией и ожесточенные дебаты в парламенте подорвали репутацию правительства как силы, способной управлять страной. На этом фоне Партия реформ Великобритании, возглавляемая Найджелом Фараджем, стремительно укрепила свои позиции, сумев привлечь лозунгами о «возвращении контроля» и «остановке миграционного хаоса» значительную часть бывших лейбористских избирателей. Последний опрос The Telegraph показал катастрофическую для лейбористов картину: всего 15 процентов поддержки и четвертое место в рейтинге партий. Консерваторы получают 16 процентов, «зеленые» — 18, а партия Фараджа лидирует с 33 процентами, что теоретически обеспечило бы ей абсолютное большинство в парламенте. Для Стармера это не просто падение рейтинга, а политическая катастрофа, которая делает его уязвимым даже внутри собственной партии. В коридорах власти царит нервозность. Помощники премьер-министра предупреждают: попытка сместить Стармера может привести к «хаосу и политическому обвалу». Даже сторонники действующего премьер-министра признают, что атмосфера на Даунинг-стрит стала «осадной». Стармер подозревает в нелояльности даже ближайших министров, а критика извне воспринимается им как часть заговора. Один из источников описал происходящее метафорой: «Он [Стармер] стреляет внутри бронетранспортера — но это не поможет выбраться из ямы».