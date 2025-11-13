Ожирение, рак или диабет? Отказать в визе

Руководство предписывает визовым службам считать заявителей не имеющими права на въезд в США по нескольким новым причинам, включая возраст или вероятность, что они могут рассчитывать на государственные пособия.

Вашингтон включил онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет в список причин, по которым иностранцам может быть отказано в выдаче виз. Такое указание разослал дипмиссиям США по всему миру Госдеп, сообщает The Washington Post со ссылкой на текст документа.

«Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя, — приводит газета выдержку из руководства. — Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов».

Относительно ожирения Госдеп рекомендует учитывать этот фактор при выдаче виз, поскольку заболевание может вызвать астму, апноэ (остановку дыхания) во сне, высокое кровяное давление и клиническую депрессию.

Также в руководстве сказано, что при выдаче виз следует проверять, имеет ли заявитель средства на оплату лечения в течение ожидаемого пребывания в США, не обращаясь за государственной денежной помощью или госпитализацией в специализированное учреждение за счет бюджета.

WP отметило, что Госдеп также призывает учитывать при рассмотрении заявления на визу количество иждивенцев, детей или престарелых родителей у заявителя и наличие у тех «особых потребностей» или инвалидности.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что политика Госдепа «в течение 100 лет» включает полномочия отказывать в выдаче виз «заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков». «Администрация президента Трампа наконец-то полностью проводит в жизнь эту политику и ставит американцев на первое место», — приводит ее слова WP.

С момента возвращения в Белый дом Трамп ужесточает иммиграционную политику, в том числе правила выдачи виз. С сентября заявители могут подавать документы на получение виз в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания. С 1 октября Вашингтон ввел дополнительный визовый сбор для получателей неиммиграционных виз. В текущем финансовом году (с октября 2025 по октябрь 2026-го) размер сбора составит не менее $250.