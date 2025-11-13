Ожирение, рак или диабет? Отказать в визе

Вашингтон включил онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет в список причин, по которым иностранцам может быть отказано в выдаче виз. Такое указание разослал дипмиссиям США по всему миру Госдеп, сообщает The Washington Post со ссылкой на текст документа.
Руководство предписывает визовым службам считать заявителей не имеющими права на въезд в США по нескольким новым причинам, включая возраст или вероятность, что они могут рассчитывать на государственные пособия.
«Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя, — приводит газета выдержку из руководства. — Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов».
Относительно ожирения Госдеп рекомендует учитывать этот фактор при выдаче виз, поскольку заболевание может вызвать астму, апноэ (остановку дыхания) во сне, высокое кровяное давление и клиническую депрессию.
Также в руководстве сказано, что при выдаче виз следует проверять, имеет ли заявитель средства на оплату лечения в течение ожидаемого пребывания в США, не обращаясь за государственной денежной помощью или госпитализацией в специализированное учреждение за счет бюджета.
WP отметило, что Госдеп также призывает учитывать при рассмотрении заявления на визу количество иждивенцев, детей или престарелых родителей у заявителя и наличие у тех «особых потребностей» или инвалидности.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что политика Госдепа «в течение 100 лет» включает полномочия отказывать в выдаче виз «заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков». «Администрация президента Трампа наконец-то полностью проводит в жизнь эту политику и ставит американцев на первое место», — приводит ее слова WP.
С момента возвращения в Белый дом Трамп ужесточает иммиграционную политику, в том числе правила выдачи виз. С сентября заявители могут подавать документы на получение виз в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания. С 1 октября Вашингтон ввел дополнительный визовый сбор для получателей неиммиграционных виз. В текущем финансовом году (с октября 2025 по октябрь 2026-го) размер сбора составит не менее $250.