Суд принял решение по Карапетяну

Следственный комитет (СК) Армении представил в Антикоррупционный суд ходатайство о продлении ареста российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, сообщила ТАСС пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

«Представили в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении указанного лица», - сказала она.

Судья Антикоррупционного апелляционного суда Армении Карен Амирян отклонил апелляцию адвокатов Карапетяна на изменение меры пресечения, оставив бизнесмена под арестом. Срок его нахождения под стражей истекает 18 ноября.

Карапетян был задержан 18 июня сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего Карапетяну. В октябре Карапетяну было предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования.