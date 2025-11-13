USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Суд принял решение по Карапетяну

21:25 840

Следственный комитет (СК) Армении представил в Антикоррупционный суд ходатайство о продлении ареста российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, сообщила ТАСС пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

«Представили в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении указанного лица», - сказала она.

Судья Антикоррупционного апелляционного суда Армении Карен Амирян отклонил апелляцию адвокатов Карапетяна на изменение меры пресечения, оставив бизнесмена под арестом. Срок его нахождения под стражей истекает 18 ноября.

Карапетян был задержан 18 июня сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего Карапетяну. В октябре Карапетяну было предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. 

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
23:00 970
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
22:31 712
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
17:45 7081
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
22:52 3278
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
22:48 407
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
20:09 3728
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 7223
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре обновлено 21:41
21:41 10083
Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 3173
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 4892
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 5226

