Трампу представили планы операций в Венесуэле

Крушение турецкого военного самолета: что известно
Высокопоставленные военные чиновники 13 ноября представили президенту США Дональду Трампу обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше, сообщили источники CBS News, знакомые с ходом встреч в Белом доме.

По их словам, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники рассказали Трампу о военных планах на ближайшие дни. Однако, заявили собеседники телеканала, окончательное решение пока не принято.

Представитель Пентагона отказался от комментариев CBS, представители Белого дома пока не ответили на запрос.

По словам источников телеканала, разведсообщество США участвовало в предоставлении информации для возможных операций. Однако глава нацразведки Тулси Габбард не присутствовала на обсуждениях в Белом доме, так как возвращалась из зарубежной поездки, отмечает CBS. Госсекретарь Марко Рубио находился на саммите глав МИД стран G7.

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
23:00 972
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
22:31 712
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
17:45 7081
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
22:52 3279
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
22:48 410
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
20:09 3730
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 7224
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре обновлено 21:41
21:41 10083
Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 3175
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 4892
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 5226
