В Госдуме «определили» национальность Чебурашки

Во время обсуждения комитетом по бюджету и налогам Госдумы поправок к бюджету на 2026-2028 годы был затронут вопрос о финансировании конкурса «Родная игрушка». Глава комитета Андрей Макаров пошутил, что Чебурашка по национальности еврей и приехал из Израиля, передает РБК.

«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили — была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы», — сказал Макаров.

Депутаты пытались оспорить эту точку зрения, заявив, что апельсины импортировали также из Марокко и Испании. На что Макаров парировал, что Испания в те годы не экспортировала апельсины в СССР, а из Марокко возили мандарины.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Широкую известность получил после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969-м.