Молодых украинцев призвали служить родине, а не уезжать в Европу

«Я попросил украинского президента Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы это было обеспечено», - сказал Мерц. По его словам, «в Украине они (молодые украинские мужчины) нужны».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за то, чтобы особенно молодые мужчины из Украины «служили в своей стране», а не уезжали в Германию. Как сообщает Deutsche Welle, об этом он заявил, выступая с речью на Торговом конгрессе Германии в Берлине.

Канцлер также подтвердил планы правительства, согласно которым беженцы из Украины впредь не будут иметь право на получение гражданского пособия Bürgergeld. Вместо этого они будут получать выплаты по закону о предоставлении льгот просителям убежища. Мерц заявил о намерении правительства внести «конкретные изменения», чтобы стимулировать украинцев в Германии искать работу, а не оставаться «в системе социальных трансферов».

По данным правительственных источников, министр труда Бербель Бас и министр внутренних дел Александр Добриндт договорились о новых правилах. Согласно им, украинцы, приехавшие после 1 апреля 2025 года, утратят право на «бюргергельд». Изменения будут иметь обратную силу, но ранее назначенные выплаты сохранятся до окончания срока действия.

По сведениям Bild, из-за новой нормы несколько десятков тысяч украинцев потеряют право на «бюргергельд», но те, кто прибыл до 1 апреля, сохранят его.