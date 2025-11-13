USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Молодых украинцев призвали служить родине, а не уезжать в Европу

22:15 466

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за то, чтобы особенно молодые мужчины из Украины «служили в своей стране», а не уезжали в Германию. Как сообщает Deutsche Welle, об этом он заявил, выступая с речью на Торговом конгрессе Германии в Берлине.

«Я попросил украинского президента Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы это было обеспечено», - сказал Мерц. По его словам, «в Украине они (молодые украинские мужчины) нужны».

Канцлер также подтвердил планы правительства, согласно которым беженцы из Украины впредь не будут иметь право на получение гражданского пособия Bürgergeld. Вместо этого они будут получать выплаты по закону о предоставлении льгот просителям убежища. Мерц заявил о намерении правительства внести «конкретные изменения», чтобы стимулировать украинцев в Германии искать работу, а не оставаться «в системе социальных трансферов».

По данным правительственных источников, министр труда Бербель Бас и министр внутренних дел Александр Добриндт договорились о новых правилах. Согласно им, украинцы, приехавшие после 1 апреля 2025 года, утратят право на «бюргергельд». Изменения будут иметь обратную силу, но ранее назначенные выплаты сохранятся до окончания срока действия.

По сведениям Bild, из-за новой нормы несколько десятков тысяч украинцев потеряют право на «бюргергельд», но те, кто прибыл до 1 апреля, сохранят его.

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
23:00 980
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
22:31 716
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
17:45 7084
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
22:52 3281
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
22:48 413
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
20:09 3733
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 7227
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре обновлено 21:41
21:41 10085
Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 3179
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 4894
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 5229

