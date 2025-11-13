Молодых украинцев призвали служить родине, а не уезжать в Европу

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за то, чтобы особенно молодые мужчины из Украины «служили в своей стране», а не уезжали в Германию. Как сообщает Deutsche Welle, об этом он заявил, выступая с речью на Торговом конгрессе Германии в Берлине.
«Я попросил украинского президента Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы это было обеспечено», - сказал Мерц. По его словам, «в Украине они (молодые украинские мужчины) нужны».
Канцлер также подтвердил планы правительства, согласно которым беженцы из Украины впредь не будут иметь право на получение гражданского пособия Bürgergeld. Вместо этого они будут получать выплаты по закону о предоставлении льгот просителям убежища. Мерц заявил о намерении правительства внести «конкретные изменения», чтобы стимулировать украинцев в Германии искать работу, а не оставаться «в системе социальных трансферов».
По данным правительственных источников, министр труда Бербель Бас и министр внутренних дел Александр Добриндт договорились о новых правилах. Согласно им, украинцы, приехавшие после 1 апреля 2025 года, утратят право на «бюргергельд». Изменения будут иметь обратную силу, но ранее назначенные выплаты сохранятся до окончания срока действия.
По сведениям Bild, из-за новой нормы несколько десятков тысяч украинцев потеряют право на «бюргергельд», но те, кто прибыл до 1 апреля, сохранят его.