Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?

главное на этот час
Отдел информации
22:31

Итальянское правительство рассматривает возможность применения механизма «золотого полномочия» (goldenpower) в связи с покупкой SOCAR активов компании IPGroup на сумму около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр по связям с парламентом Лука Чириани, выступая от имени министра окружающей среды Жилберто Пичетто Фратина.

По данным итальянских СМИ, депутат Филиберто Заратти (Альянс «зеленых» и левых) обратился к правительству с вопросом, рассматривается ли возможность применения «золотого полномочия» — инструмента, позволяющего увязать финансовую сделку (в данном случае — покупку API Holding) с определенными условиями. В частности, Заратти поинтересовался, может ли механизм включать создание «гарантийного фонда для восстановления и обеспечения безопасности водных ресурсов».

Министр по связям с парламентом Лука Чириани

Механизм «золотого полномочия» представляет собой набор юридических инструментов, позволяющих правительству Италии проверять и блокировать иностранные инвестиции в стратегические сектора. Он дает право вмешиваться в сделки, затрагивающие национальные интересы, в сферах обороны, энергетики, телекоммуникаций, и при необходимости накладывать вето.

Напомним, в сентябре этого года SOCAR подписала соглашение о приобретении 99,82 процента акций одной из ведущих энергетических компаний Италии — Italiana Petroli (IP) — у API Holding, принадлежащей семье Бракетти-Перетти. Общая стоимость ценных бумаг оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Об этом сообщал haqqin.az еще в сентябре этого года.

Сделка должна быть завершена в первом квартале 2026 года при соблюдении стандартных условий закрытия и получения необходимых регуляторных одобрений.

Italiana Petroli является одной из крупнейших интегрированных downstream-платформ в Италии: компания владеет тысячами автозаправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью около 10 миллионов тонн в год, а также занимается продажей специализированных продуктов — битума, авиационного топлива и смазочных масел. Кроме того, у компании имеется разветвленная логистическая сеть, охватывающая всю территорию страны.

Привлекательность активов IP объясняется масштабом и диверсификацией ее деятельности. Эта семейная компания, основанная более 90 лет назад, не только перерабатывает нефть, но и занимается закупкой, транспортировкой и распределением нефтепродуктов

В ответ на запрос депутата министр Чириани заявил, что применение «золотого полномочия» возможно только в рамках мероприятий по оздоровлению окружающей среды и очистке морской воды в районе Фальконара, где расположен приобретаемый SOCAR нефтеперерабатывающий завод.

Ответственность за эти мероприятия, согласно принципу «платит загрязнитель», несет сторона, виновная в загрязнении. Как отметил министр, «виновное лицо будет установлено в ходе текущего уголовного разбирательства».

Решение итальянского правительства вызывает ряд вопросов: будет ли механизм «золотого полномочия» применен только после завершения судебного процесса и означает ли это приостановку сделки до вынесения решения?

Депутат Заратти призвал правительство к более серьезным обязательствам: «Национальный институт здравоохранения выявил рост смертности и госпитализаций, связанных с онкологическими заболеваниями. Фальконара находится в так называемой «жертвенной зоне». Теперь именно правительство должно пойти на жертвы, обеспечить очистку и оценить возможности трудоустройства рабочих. Ситуация драматична», — заявил он.

