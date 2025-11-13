Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?

Итальянское правительство рассматривает возможность применения механизма «золотого полномочия» (goldenpower) в связи с покупкой SOCAR активов компании IPGroup на сумму около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр по связям с парламентом Лука Чириани, выступая от имени министра окружающей среды Жилберто Пичетто Фратина.
По данным итальянских СМИ, депутат Филиберто Заратти (Альянс «зеленых» и левых) обратился к правительству с вопросом, рассматривается ли возможность применения «золотого полномочия» — инструмента, позволяющего увязать финансовую сделку (в данном случае — покупку API Holding) с определенными условиями. В частности, Заратти поинтересовался, может ли механизм включать создание «гарантийного фонда для восстановления и обеспечения безопасности водных ресурсов».
Механизм «золотого полномочия» представляет собой набор юридических инструментов, позволяющих правительству Италии проверять и блокировать иностранные инвестиции в стратегические сектора. Он дает право вмешиваться в сделки, затрагивающие национальные интересы, в сферах обороны, энергетики, телекоммуникаций, и при необходимости накладывать вето.
Напомним, в сентябре этого года SOCAR подписала соглашение о приобретении 99,82 процента акций одной из ведущих энергетических компаний Италии — Italiana Petroli (IP) — у API Holding, принадлежащей семье Бракетти-Перетти. Общая стоимость ценных бумаг оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Об этом сообщал haqqin.az еще в сентябре этого года.
Сделка должна быть завершена в первом квартале 2026 года при соблюдении стандартных условий закрытия и получения необходимых регуляторных одобрений.
Italiana Petroli является одной из крупнейших интегрированных downstream-платформ в Италии: компания владеет тысячами автозаправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью около 10 миллионов тонн в год, а также занимается продажей специализированных продуктов — битума, авиационного топлива и смазочных масел. Кроме того, у компании имеется разветвленная логистическая сеть, охватывающая всю территорию страны.
В ответ на запрос депутата министр Чириани заявил, что применение «золотого полномочия» возможно только в рамках мероприятий по оздоровлению окружающей среды и очистке морской воды в районе Фальконара, где расположен приобретаемый SOCAR нефтеперерабатывающий завод.
Ответственность за эти мероприятия, согласно принципу «платит загрязнитель», несет сторона, виновная в загрязнении. Как отметил министр, «виновное лицо будет установлено в ходе текущего уголовного разбирательства».
Решение итальянского правительства вызывает ряд вопросов: будет ли механизм «золотого полномочия» применен только после завершения судебного процесса и означает ли это приостановку сделки до вынесения решения?
Депутат Заратти призвал правительство к более серьезным обязательствам: «Национальный институт здравоохранения выявил рост смертности и госпитализаций, связанных с онкологическими заболеваниями. Фальконара находится в так называемой «жертвенной зоне». Теперь именно правительство должно пойти на жертвы, обеспечить очистку и оценить возможности трудоустройства рабочих. Ситуация драматична», — заявил он.