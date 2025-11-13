Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?

Итальянское правительство рассматривает возможность применения механизма «золотого полномочия» (goldenpower) в связи с покупкой SOCAR активов компании IPGroup на сумму около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр по связям с парламентом Лука Чириани, выступая от имени министра окружающей среды Жилберто Пичетто Фратина. По данным итальянских СМИ, депутат Филиберто Заратти (Альянс «зеленых» и левых) обратился к правительству с вопросом, рассматривается ли возможность применения «золотого полномочия» — инструмента, позволяющего увязать финансовую сделку (в данном случае — покупку API Holding) с определенными условиями. В частности, Заратти поинтересовался, может ли механизм включать создание «гарантийного фонда для восстановления и обеспечения безопасности водных ресурсов».

Механизм «золотого полномочия» представляет собой набор юридических инструментов, позволяющих правительству Италии проверять и блокировать иностранные инвестиции в стратегические сектора. Он дает право вмешиваться в сделки, затрагивающие национальные интересы, в сферах обороны, энергетики, телекоммуникаций, и при необходимости накладывать вето. Напомним, в сентябре этого года SOCAR подписала соглашение о приобретении 99,82 процента акций одной из ведущих энергетических компаний Италии — Italiana Petroli (IP) — у API Holding, принадлежащей семье Бракетти-Перетти. Общая стоимость ценных бумаг оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Об этом сообщал haqqin.az еще в сентябре этого года. Сделка должна быть завершена в первом квартале 2026 года при соблюдении стандартных условий закрытия и получения необходимых регуляторных одобрений. Italiana Petroli является одной из крупнейших интегрированных downstream-платформ в Италии: компания владеет тысячами автозаправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью около 10 миллионов тонн в год, а также занимается продажей специализированных продуктов — битума, авиационного топлива и смазочных масел. Кроме того, у компании имеется разветвленная логистическая сеть, охватывающая всю территорию страны.