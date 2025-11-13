USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

обновлено 23:00
23:00 989

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что обломки пожарного самолета, принадлежавшего Генеральному управлению лесного хозяйства, радиосвязь с которым в Хорватии была потеряна, обнаружили вблизи хорватского города Сень.

Пилот - единственный на борту - погиб, сообщают турецкие СМИ.

* * * 22:34

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции заявило, что в Хорватии потеряна связь с одним из двух пожарных самолетов AT802, принадлежащих Генеральному управлению лесного хозяйства министерства. Об этом сообщает A Haber.

В заявлении ведомства говорится: «Два пожарных самолета AT802, принадлежащие Главному управлению лесного хозяйства, вылетели 12 ноября, в среду, в 10:24, из Чанаккале в Загреб (Хорватия) для проведения планового технического обслуживания. Из-за погодных условий оба самолета остались в аэропорту Риека (Хорватия). 13 ноября, в 17:38 по турецкому времени, самолеты вылетели в сторону аэропорта Загреба, но из-за погодных условий были вынуждены вернуться в Риеку. Во время обратного полета один самолет успешно приземлился в аэропорту Риека, однако связь с другим самолетом была потеряна в 18:25 по турецкому времени. Для установления местонахождения пилота и самолета начаты поисково-спасательные работы в координации с хорватскими службами…»

Напомним, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии. На его борту находились 20 военных вместе с экипажем. Все они погибли.

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
23:00 990
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
22:31 721
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
17:45 7086
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
22:52 3285
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
22:48 421
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
20:09 3736
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 7228
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре обновлено 21:41
21:41 10085
Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 3184
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 4896
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 5235

ЭТО ВАЖНО

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
23:00 990
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
22:31 721
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
17:45 7086
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
22:52 3285
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
22:48 421
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
20:09 3736
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 7228
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре обновлено 21:41
21:41 10085
Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 3184
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 4896
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 5235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться