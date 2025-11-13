Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что обломки пожарного самолета, принадлежавшего Генеральному управлению лесного хозяйства, радиосвязь с которым в Хорватии была потеряна, обнаружили вблизи хорватского города Сень.

* * * 22:34

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции заявило, что в Хорватии потеряна связь с одним из двух пожарных самолетов AT802, принадлежащих Генеральному управлению лесного хозяйства министерства. Об этом сообщает A Haber.

В заявлении ведомства говорится: «Два пожарных самолета AT802, принадлежащие Главному управлению лесного хозяйства, вылетели 12 ноября, в среду, в 10:24, из Чанаккале в Загреб (Хорватия) для проведения планового технического обслуживания. Из-за погодных условий оба самолета остались в аэропорту Риека (Хорватия). 13 ноября, в 17:38 по турецкому времени, самолеты вылетели в сторону аэропорта Загреба, но из-за погодных условий были вынуждены вернуться в Риеку. Во время обратного полета один самолет успешно приземлился в аэропорту Риека, однако связь с другим самолетом была потеряна в 18:25 по турецкому времени. Для установления местонахождения пилота и самолета начаты поисково-спасательные работы в координации с хорватскими службами…»

Напомним, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии. На его борту находились 20 военных вместе с экипажем. Все они погибли.