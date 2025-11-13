USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов

требование прокуроров
22:48 422

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях в ходе агрессии против Азербайджана.

В ходе выступления прокуроры указали, что, несмотря на привлечение Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Мадата Бабаяна к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусматривающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, и что данные обвинения были подтверждены в ходе судебного разбирательства, к моменту вынесения приговора указанные обвиняемые достигли 65-летнего возраста, и в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики им не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Прокуроры запросили суд приговорить Араика Арутюняна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Ишханяна и Давида Бабаяна к пожизненному лишение свободы;

Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Мадата Бабаяна, Меликсета Пашаяна – к 20 годам;

Гарика Мартиросяна – к 19 годам, Давида Аллахвердияна – к 18 годам, Левона Балаяна – к 17 годам, Василия Бегларяна, Гургена Степаняна, Эрика Казаряна – к 16 годам.

Следующее заседание суда запланировано на 27 ноября.

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
23:00 991
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
22:31 722
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
17:45 7086
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
22:52 3286
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
22:48 423
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
20:09 3739
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 7230
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре обновлено 21:41
21:41 10085
Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 3184
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 4896
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 5237

ЭТО ВАЖНО

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
23:00 991
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
22:31 722
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
17:45 7086
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
22:52 3286
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
22:48 423
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
20:09 3739
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?
Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета? Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:10 7230
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре
Самолет с телами турецких военных уже в Анкаре обновлено 21:41
21:41 10085
Разбился российский самолет: экипаж погиб
Разбился российский самолет: экипаж погиб
21:14 3184
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна
Пашинян призвал освободить парламент от людей Кочаряна и Саргсяна обновлено 20:55
20:55 4896
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности
Раскрыто зловещее преступление девятилетней давности обновлено 20:39
20:39 5237
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться