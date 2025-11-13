От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях в ходе агрессии против Азербайджана.
В ходе выступления прокуроры указали, что, несмотря на привлечение Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Мадата Бабаяна к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусматривающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, и что данные обвинения были подтверждены в ходе судебного разбирательства, к моменту вынесения приговора указанные обвиняемые достигли 65-летнего возраста, и в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики им не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Прокуроры запросили суд приговорить Араика Арутюняна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Ишханяна и Давида Бабаяна к пожизненному лишение свободы;
Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Мадата Бабаяна, Меликсета Пашаяна – к 20 годам;
Гарика Мартиросяна – к 19 годам, Давида Аллахвердияна – к 18 годам, Левона Балаяна – к 17 годам, Василия Бегларяна, Гургена Степаняна, Эрика Казаряна – к 16 годам.
Следующее заседание суда запланировано на 27 ноября.