От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях в ходе агрессии против Азербайджана.

В ходе выступления прокуроры указали, что, несмотря на привлечение Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Мадата Бабаяна к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусматривающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, и что данные обвинения были подтверждены в ходе судебного разбирательства, к моменту вынесения приговора указанные обвиняемые достигли 65-летнего возраста, и в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики им не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.