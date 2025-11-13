«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы

Москва вновь поднимает ставки. ФСБ России заявила, что предотвратила совместную операцию украинской и британской разведок, целью которой был захват новейшего российского истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Сюжет звучит как сценарий триллера времен холодной войны, однако и в Кремле, и на Лубянке его озвучили с полной серьезностью. По версии ФСБ, украинская разведка ГУР при поддержке британской внешней разведки MI-6 пыталась завербовать российских пилотов, чтобы те перегнали самолет на территорию НАТО — на авиабазу Констанца в Румынии. За предательство пилотам, как утверждает Москва, предлагалось три миллиона долларов и иностранное гражданство.

Если верить заявлению ФСБ, операция должна была закончиться не просто переходом границы, а воздушным столкновением: самолет предполагалось «перехватить» силами НАТО, что могло спровоцировать непредсказуемую эскалацию. Российские официальные лица описали сценарий как попытку устроить «масштабную провокацию» с целью подорвать стратегическую стабильность и втянуть Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. РИА Новости опубликовало материалы, которые, по утверждению спецслужб, подтверждают попытку угона - фрагменты переписки, переговоры, инструкции с указанием маршрута полета, высоты и скорости. Однако британское агентство Reuters, пересказавшее эту историю, подчеркнуло, что проверить достоверность этих данных практически невозможно. Вскоре после публикации заявления ФСБ Министерство обороны России сообщило об «ответных мерах»: в ночь с воскресенья на понедельник Россия нанесла ракетные удары по двум стратегическим целям в Украине — центру радиоэлектронной разведки ГУР в Броварах и военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. В официальном объяснении уточнялось, что «удар нанесен в ответ на попытку захвата».

Нюанс в том, что оба объекта уже давно находятся в списке приоритетных целей российских военных, а аэродром в Староконстантинове Москва регулярно называет будущей базой для американских истребителей F-16. Таким образом, ответ на угон выглядит не столько реакцией на конкретный инцидент, сколько продолжением кампании по демонстрации силы и предметным предупреждением руководству НАТО. Однако сердце этой истории — не подкупленные пилоты и не деньги, а сам самолет. МиГ-31 — это не классический истребитель, а высокоскоростной дальний перехватчик, разработанный еще в СССР для уничтожения воздушных целей на большой высоте и на сверхзвуковых скоростях. Его основное предназначение — перехватывать бомбардировщики, разведывательные самолеты и крылатые ракеты на огромных дистанциях, а не вести ближний маневренный бой, как это делают обычные истребители. Этот самолет способен нести «Кинжал» - гиперзвуковую маневрирующую ракету с дальностью полета свыше 2000 километров и способную нести ядерный боезаряд, которую Россия называет оружием, не имеющим аналогов. «Если бы хотя бы часть описанного сценария была бы реальной, то угон такого самолета стал бы крупнейшей разведывательной операцией XXI века, сравнимой по значимости с угоном советского истребителя МиГ-25 в Японию в 1976 году, - утверждает военный обозреватель Reuters. - Тогда Москва потеряла технологический секрет десятилетия. И сейчас Кремль явно играет на этом историческом резонансе, усиливая эффект этой шпионской истории». Упоминание Великобритании — элемент, рассчитанный на внутреннюю и внешнюю аудиторию. В логике Кремля Лондон давно уже является главным кукловодом антироссийских операций, а потому включение MI6 в сюжет добавляет ему вес. В этой связи отсутствие комментариев со стороны Лондона и Киева вызывает понятные вопросы, хотя западные информационные агентства осторожно напоминают, что «версия ФСБ не имеет независимого подтверждения».