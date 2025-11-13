Польша строит второй забор на границе с Беларусью

Власти Польши возводят второе заграждение на границе с Беларусью в Подляском воеводстве. Об этом пишет БелТА.

Сообщается, что монтаж забора начнется в ближайшие дни, завершить работы планируется в январе. Заграждение будет представлять собой стену из металлической сетки высотой 4 м, у забора будет лежать колючая проволока.

В 2022 году польские власти на участке в 180 км прикрыли границу металлическим барьером высотой 5,5 м. Поверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами.