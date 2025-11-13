Призыв Трампа к саудовскому кронпринцу

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в октябре заявил, что, так как в секторе Газа прекратились боевые действия, Саудовская Аравия может идти к нормализации отношений с Израилем. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. О телефонном разговоре ранее не сообщалось.

«Американский чиновник, знакомый с содержанием разговора, сказал: Трамп заявил бен Салману, что он смог прекратить войну в Газе и теперь хочет, чтобы принц занялся нормализацией связей с Израилем», - передает портал. Источник утверждает, что принц выразил желание работать с США над этим вопросом.

Собеседники портала также сказали, что американские официальные лица в разговорах с саудовскими коллегами выражали надежду на прогресс в деле нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля, который удастся достичь на встрече на следующей неделе Трампа и бен Салмана в Белом доме.

В Вашингтоне заявили, что выполняют некоторые условия, выдвинутые Эр-Риядом для этого. В частности, Саудовская Аравия желает оборонного соглашения с США: в ходе визита кронпринца в Вашингтон власти США, как ожидается, дадут обязательства королевству в сфере безопасности, которые впоследствии смогут стать основой для полноценного оборонного пакта. Кроме того, Эр-Рияд ставит условием процесс формирования палестинской государственности.

«Наша послание Саудовской Аравии таково: «Мы сделали все вещи, о которых вы просили. Теперь есть вещи, которых хочет Трамп, то есть нормализации с Израилем», - цитирует портал высокопоставленного представителя американской администрации.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против создания в данный момент палестинского государства, поясняет Axios. Также дипломаты из арабских стран выражали сомнения, что предложения в рамках плана США могут считаться удовлетворительными для Саудовской Аравии в отношении создания государства палестинцев.

Американские официальные лица предупреждали, что не знают, удастся ли добиться прорыва по проблеме отношений королевства и Израиля за время визита бен Салмана в Вашингтон.