USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Призыв Трампа к саудовскому кронпринцу

13 ноября 2025, 23:32 866

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в октябре заявил, что, так как в секторе Газа прекратились боевые действия, Саудовская Аравия может идти к нормализации отношений с Израилем. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. О телефонном разговоре ранее не сообщалось.

«Американский чиновник, знакомый с содержанием разговора, сказал: Трамп заявил бен Салману, что он смог прекратить войну в Газе и теперь хочет, чтобы принц занялся нормализацией связей с Израилем», - передает портал. Источник утверждает, что принц выразил желание работать с США над этим вопросом.

Собеседники портала также сказали, что американские официальные лица в разговорах с саудовскими коллегами выражали надежду на прогресс в деле нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля, который удастся достичь на встрече на следующей неделе Трампа и бен Салмана в Белом доме.

В Вашингтоне заявили, что выполняют некоторые условия, выдвинутые Эр-Риядом для этого. В частности, Саудовская Аравия желает оборонного соглашения с США: в ходе визита кронпринца в Вашингтон власти США, как ожидается, дадут обязательства королевству в сфере безопасности, которые впоследствии смогут стать основой для полноценного оборонного пакта. Кроме того, Эр-Рияд ставит условием процесс формирования палестинской государственности.

«Наша послание Саудовской Аравии таково: «Мы сделали все вещи, о которых вы просили. Теперь есть вещи, которых хочет Трамп, то есть нормализации с Израилем», - цитирует портал высокопоставленного представителя американской администрации.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против создания в данный момент палестинского государства, поясняет Axios. Также дипломаты из арабских стран выражали сомнения, что предложения в рамках плана США могут считаться удовлетворительными для Саудовской Аравии в отношении создания государства палестинцев.

Американские официальные лица предупреждали, что не знают, удастся ли добиться прорыва по проблеме отношений королевства и Израиля за время визита бен Салмана в Вашингтон.

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 3645
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3342
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 361
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 518
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2112
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная все еще актуально
13 ноября 2025, 19:14 7046
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
13 ноября 2025, 22:31 1808
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
13 ноября 2025, 17:45 7451
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
13 ноября 2025, 22:52 4524
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
13 ноября 2025, 22:48 1857
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 4645

ЭТО ВАЖНО

Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 3645
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3342
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 361
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 518
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2112
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная все еще актуально
13 ноября 2025, 19:14 7046
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
13 ноября 2025, 22:31 1808
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
13 ноября 2025, 17:45 7451
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
13 ноября 2025, 22:52 4524
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
13 ноября 2025, 22:48 1857
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 4645
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться