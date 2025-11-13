USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»

13 ноября 2025, 23:44 519

Американский инвестиционный фонд Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Carlyle только начал изучать возможную покупку активов «Лукойла». Другой собеседник сообщил, что инвестфонд рассматривает вариант подачи заявки в США на получение лицензии на ведение бизнеса и последующее проведение проверки. Однако американская компания еще может передумать, отметил источник.

Третий собеседник агентства заявил, что Carlyle уже уведомила «Лукойл» о намерениях купить зарубежные активы компании.

22 октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Спустя несколько дней «Лукойл» сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Однако через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.

