Токаев заявил о «полном успехе» визита в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту России Владимиру Путину письмо по итогам своего государственного визита.

Текст письма опубликован на сайте президента Казахстана.

«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана. Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — написал президент Казахстана.

Токаев добавил, что декларация «значительно усилит» сотрудничество между Россией и Казахстаном.

Президент Казахстана посетил Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ 11 ноября. В рамках официальной встречи главы государств подписали декларацию о стратегическом партнерстве.