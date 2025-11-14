Угроза блэкаута в Украине

USD 1.7000
В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии часть горожан могут эвакуировать, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на источник в Киевской городской военной администрации.

По словам собеседника издания, соответствующий документ разработан и утвержден Советом обороны Киева. «В Киеве документально разработан план эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации», — отметил собеседник.

При этом в департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации заявили, что эвакуация не предусмотрена. Централизованный вывоз людей возможен в следующих случаях: аварии, связанные с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, катастрофическое затопление местности, землетрясения, массовые лесные и торфяные пожары, а также оползни и вооруженные конфликты.

В администрации добавили, что в случае продолжительных отключений света в Киеве «обустроены и функционируют на должном уровне» более 1 тыс. «пунктов несокрушимости» — защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. Большинство из них расположено в школах.

Источник «Суспiльне» отметил, что планы администрации об эвакуации киевлян при блэкауте предусматривают в том числе выезд горожан на машинах. Кроме того, по информации собеседника издания, с военными утвержден секторальный план обороны Киева.

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о реальной угрозе масштабного отключения электроэнергии по всей стране. По его словам, энергетический сектор должен быть деполитизированным и переданным под управление специалистов, а не политиков, сообщают украинские СМИ.

По словам Плачкова, ситуация в энергосистеме критическая, и при определенных условиях может наступить «тотальный блэкаут»: «Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет - и что мы тогда будем делать?» Плачков также обратился к властям с призывом немедленно принять меры для стабилизации энергосистемы.

По его мнению, без профессионального подхода Украина может оказаться перед ситуацией, когда украинцы будут оставаться без электроэнергии по двадцать часов в сутки.

