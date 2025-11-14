Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы

Армянская диаспора в США начала пропагандистскую кампанию против Азербайджана. Новому витку антиазербайджанской истерии послужила международная инициатива привлечения миротворческих сил Азербайджана для стабилизации ситуации в Газе в рамках мирного плана Трампа. Американский армянский национальный комитет (ANCA) заявил о намерении выступить против включения Азербайджана в состав миссии, сформировав коалицию из 18 неправительственных организаций. Согласно плану Трампа, на первом этапе ХАМАС должен вернуть всех заложников и тела погибших, разоружиться и отказаться от участия в управлении Газой. На втором - предполагается размещение международной стабилизационной миссии, создание специальной администрации и реализация других мер безопасности.

Ряд зарубежных СМИ, включая израильские издания, сообщали о возможности отправки миротворческого контингента в Газу со стороны Азербайджана, Индонезии и Пакистана. К тому же несколько недель назад Баку посетил командующий Центральным командованием США адмирал Эрик Купер, который провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Предполагалось, что основной темой обсуждения стало возможное участие Азербайджана в миротворческой миссии, поскольку именно Центральное командование курирует вопросы размещения международных сил в Газе. Однако за последние дни официальные источники в Баку уточнили, что участие Азербайджана в миссии возможно лишь после установления полноценного режима прекращения огня в Газе. Как известно, ХАМАС препятствует процессу разоружения, а Израиль все еще наносит удары по Газе. Таким образом, переход ко второму этапу плана Трампа все еще не представляется реальным. Тем не менее, армянская диаспора в США, ссылаясь на традиционную близость между армянами и палестинцами, а также на тесное военное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, воспользовалась новой ситуацией для организации нападок на Баку. Заявление коалиции, содержащее необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, опубликовано одним из ведущих изданий США Politico.