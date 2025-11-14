USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы

наш обзор
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
00:32 497

Армянская диаспора в США начала пропагандистскую кампанию против Азербайджана. Новому витку антиазербайджанской истерии послужила международная инициатива привлечения миротворческих сил Азербайджана для стабилизации ситуации в Газе в рамках мирного плана Трампа.

Американский армянский национальный комитет (ANCA) заявил о намерении выступить против включения Азербайджана в состав миссии, сформировав коалицию из 18 неправительственных организаций.

Согласно плану Трампа, на первом этапе ХАМАС должен вернуть всех заложников и тела погибших, разоружиться и отказаться от участия в управлении Газой. На втором - предполагается размещение международной стабилизационной миссии, создание специальной администрации и реализация других мер безопасности. 

Американский армянский национальный комитет (ANCA) заявил о намерении выступить против включения Азербайджана в состав миссии в Газе, сформировав коалицию из 18 неправительственных организаций

Ряд зарубежных СМИ, включая израильские издания, сообщали о возможности отправки миротворческого контингента в Газу со стороны Азербайджана, Индонезии и Пакистана.

К тому же несколько недель назад Баку посетил командующий Центральным командованием США адмирал Эрик Купер, который провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Предполагалось, что основной темой обсуждения стало возможное участие Азербайджана в миротворческой миссии, поскольку именно Центральное командование курирует вопросы размещения международных сил в Газе.

Однако за последние дни официальные источники в Баку уточнили, что участие Азербайджана в миссии возможно лишь после установления полноценного режима прекращения огня в Газе. Как известно, ХАМАС препятствует процессу разоружения, а Израиль все еще наносит удары по Газе. Таким образом, переход ко второму этапу плана Трампа все еще не представляется реальным.

Тем не менее, армянская диаспора в США, ссылаясь на традиционную близость между армянами и палестинцами, а также на тесное военное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, воспользовалась новой ситуацией для организации нападок на Баку. Заявление коалиции, содержащее необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, опубликовано одним из ведущих изданий США Politico.

Армянская диаспора в США, ссылаясь на традиционную близость между армянами и палестинцами, а также на тесное военное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, воспользовалась новой ситуацией для организации нападок на Баку

В заявлении утверждается, что тесное военное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем якобы создает «неизбежный конфликт интересов», и поэтому Баку не может выступать в Газе в качестве нейтральной стороны.

«Роль Израиля как ключевого поставщика в Азербайджан передовых военных технологий с применением искусственного интеллекта, а также тесное сотрудничество двух стран в сфере разведки и безопасности вызывают серьезные сомнения в том, будет ли Баку готов принимать решения и наносить удары в случае нарушения режима прекращения огня или же, по сути, будет действовать в качестве доверенного лица Армии обороны Израиля», — утверждает коалиция, возглавляемая ANCA.

Содержание заявления представляется абсурдным, поскольку мандат предполагаемой миротворческой миссии в Газе до сих пор не определен.

Один из потенциальных участников, Индонезия, настаивает на размещении сил исключительно на основании мандата Совета Безопасности ООН. Однако принятие соответствующей резолюции в нынешних геополитических условиях маловероятно. Более того, даже если бы миротворческие силы были размещены в Газе, ожидать от них применения оружия против сторон, нарушающих перемирие, абсурдно, поскольку ни одна миротворческая миссия в мире не обладает подобным мандатом.

Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58 2
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 3655
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3345
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 369
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 520
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2115
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная все еще актуально
13 ноября 2025, 19:14 7046
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? главное на этот час
13 ноября 2025, 22:31 1814
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский все еще актуально
13 ноября 2025, 17:45 7452
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку обновлено 22:52
13 ноября 2025, 22:52 4527
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов требование прокуроров
13 ноября 2025, 22:48 1861

