Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы

Армянская диаспора в США начала пропагандистскую кампанию против Азербайджана. Новому витку антиазербайджанской истерии послужила международная инициатива привлечения миротворческих сил Азербайджана для стабилизации ситуации в Газе в рамках мирного плана Трампа.
Американский армянский национальный комитет (ANCA) заявил о намерении выступить против включения Азербайджана в состав миссии, сформировав коалицию из 18 неправительственных организаций.
Согласно плану Трампа, на первом этапе ХАМАС должен вернуть всех заложников и тела погибших, разоружиться и отказаться от участия в управлении Газой. На втором - предполагается размещение международной стабилизационной миссии, создание специальной администрации и реализация других мер безопасности.
Ряд зарубежных СМИ, включая израильские издания, сообщали о возможности отправки миротворческого контингента в Газу со стороны Азербайджана, Индонезии и Пакистана.
К тому же несколько недель назад Баку посетил командующий Центральным командованием США адмирал Эрик Купер, который провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Предполагалось, что основной темой обсуждения стало возможное участие Азербайджана в миротворческой миссии, поскольку именно Центральное командование курирует вопросы размещения международных сил в Газе.
Однако за последние дни официальные источники в Баку уточнили, что участие Азербайджана в миссии возможно лишь после установления полноценного режима прекращения огня в Газе. Как известно, ХАМАС препятствует процессу разоружения, а Израиль все еще наносит удары по Газе. Таким образом, переход ко второму этапу плана Трампа все еще не представляется реальным.
Тем не менее, армянская диаспора в США, ссылаясь на традиционную близость между армянами и палестинцами, а также на тесное военное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, воспользовалась новой ситуацией для организации нападок на Баку. Заявление коалиции, содержащее необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, опубликовано одним из ведущих изданий США Politico.
В заявлении утверждается, что тесное военное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем якобы создает «неизбежный конфликт интересов», и поэтому Баку не может выступать в Газе в качестве нейтральной стороны.
«Роль Израиля как ключевого поставщика в Азербайджан передовых военных технологий с применением искусственного интеллекта, а также тесное сотрудничество двух стран в сфере разведки и безопасности вызывают серьезные сомнения в том, будет ли Баку готов принимать решения и наносить удары в случае нарушения режима прекращения огня или же, по сути, будет действовать в качестве доверенного лица Армии обороны Израиля», — утверждает коалиция, возглавляемая ANCA.
Содержание заявления представляется абсурдным, поскольку мандат предполагаемой миротворческой миссии в Газе до сих пор не определен.
Один из потенциальных участников, Индонезия, настаивает на размещении сил исключительно на основании мандата Совета Безопасности ООН. Однако принятие соответствующей резолюции в нынешних геополитических условиях маловероятно. Более того, даже если бы миротворческие силы были размещены в Газе, ожидать от них применения оружия против сторон, нарушающих перемирие, абсурдно, поскольку ни одна миротворческая миссия в мире не обладает подобным мандатом.