Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Американцы торопят курдов

Вашингтон готовит встречу между делегациями сирийского правительства, сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), известного как «Сирийские демократические силы» (СДС), и курдской автономной администрации, которая должна состояться в ближайшие дни в Дамаске. Об этом со ссылкой на источник передает Syria TV.

По его информации, переговоры пройдут «при участии спецпредставителя США по Сирии Тома Баррака и главы Центрального командования ВС США Брэда Купера». На встрече будут обсуждаться механизмы интеграции курдских боевиков в сирийскую армию, а также «нефтяной сектор, государственные институты, статус пограничных переходов и международного аэропорта Эль-Камышлы».

Источник также сообщил, что после визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Белый дом Баррак провел телефонный разговор с «главой СДС» Мазлумом Абди, в ходе которого «подчеркнул необходимость ускорить реализацию положений соглашения (между курдами и администрацией в Дамаске) и предпринять конкретные шаги до конца этого года».

По итогам состоявшихся на этой неделе переговоров аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом сирийский МИД сообщил, что стороны условились продолжить выполнение соглашения между курдами и правительством Сирии, которое было подписано 10 марта и предусматривает включение курдских военных в состав вооруженных сил арабской республики.

Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
13 ноября 2025, 23:00
13 ноября 2025, 23:00 3657
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
13 ноября 2025, 19:47
13 ноября 2025, 19:47 3345
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44
13 ноября 2025, 23:44 521
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
13 ноября 2025, 22:46
13 ноября 2025, 22:46 2115
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
На украинском фронте ожесточенные бои. Продвижение россиян остановили, но ситуация сложная
13 ноября 2025, 19:14
13 ноября 2025, 19:14 7047
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
13 ноября 2025, 22:31
13 ноября 2025, 22:31 1815
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
Коррупционный скандал в Украине: в деле всплыл олигарх Коломойский
13 ноября 2025, 17:45
13 ноября 2025, 17:45 7452
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
Отбор на ЧМ-2026: сборная Азербайджана по футболу проиграла Исландии и в Баку
13 ноября 2025, 22:52
13 ноября 2025, 22:52 4529
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
От 16 лет до пожизненного для армянских сепаратистов
13 ноября 2025, 22:48
13 ноября 2025, 22:48 1861

