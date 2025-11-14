Американцы торопят курдов

Вашингтон готовит встречу между делегациями сирийского правительства, сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), известного как «Сирийские демократические силы» (СДС), и курдской автономной администрации, которая должна состояться в ближайшие дни в Дамаске. Об этом со ссылкой на источник передает Syria TV.

По его информации, переговоры пройдут «при участии спецпредставителя США по Сирии Тома Баррака и главы Центрального командования ВС США Брэда Купера». На встрече будут обсуждаться механизмы интеграции курдских боевиков в сирийскую армию, а также «нефтяной сектор, государственные институты, статус пограничных переходов и международного аэропорта Эль-Камышлы».

Источник также сообщил, что после визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Белый дом Баррак провел телефонный разговор с «главой СДС» Мазлумом Абди, в ходе которого «подчеркнул необходимость ускорить реализацию положений соглашения (между курдами и администрацией в Дамаске) и предпринять конкретные шаги до конца этого года».

По итогам состоявшихся на этой неделе переговоров аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом сирийский МИД сообщил, что стороны условились продолжить выполнение соглашения между курдами и правительством Сирии, которое было подписано 10 марта и предусматривает включение курдских военных в состав вооруженных сил арабской республики.